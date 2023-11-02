«Кузня» обменяла капитана команды Кицына в «Югру» и подписала экс-форварда «Сибири» Шенфельда

Максим Кицын перешел в «Югру» из новокузнецкого «Металлурга».

Клубы совершили обмен, по итогам которого перешел в «Югру», а состав «Кузни» пополнил нападающий Дмитрий Сидляров.

Кицын набрал 9 (4+5) очков в 15 матчах текущего сезона. Хоккеист играл за «Металлург» на протяжении четырех последних сезонов.

Кроме того, « » подписал соглашение с нападающим . Форвард провел 12 сезонов в КХЛ – 516 матчей, 200 (65+135) очков.