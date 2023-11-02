«Кузня» обменяла капитана команды Кицына в «Югру» и подписала экс-форварда «Сибири» Шенфельда

Теги Металлург Нк Максим Кицын Югра ВХЛ Антон Шенфельд Дмитрий Сидляров Хоккей

Максим Кицын перешел в «Югру» из новокузнецкого «Металлурга».

Клубы совершили обмен, по итогам которого Максим Кицын перешел в «Югру», а состав «Кузни» пополнил нападающий Дмитрий Сидляров.

Кицын набрал 9 (4+5) очков в 15 матчах текущего сезона. Хоккеист играл за «Металлург» на протяжении четырех последних сезонов.

Кроме того, «Металлург» подписал соглашение с нападающим Антоном Шенфельдом. Форвард провел 12 сезонов в КХЛ – 516 матчей, 200 (65+135) очков.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Ганиев
Так Шенфельд же в Куньлуне играл? Или я что-то пропустил
Не нашел информации о том что они расторгли его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Комарков
Руководству Кузни плевать на болельщиков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий