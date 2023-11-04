Кузьменко о результативности Михеева: «Он красавец! Безумно рад за него. Болею за Илюху всей душой!»

Андрей Кузьменко высказался о звене с Элиасом Петтерссоном и Ильей Михеевым.

– Вы играете в одном звене с Элиасом Петтерссоном и Ильей Михеевым. Успеваете с соотечественником по-русски друг другу что-то подсказывать?

– Да, и очень много. После каждой смены мы с ним обсуждаем какой-то момент, как по-другому можно было сыграть. И с Пити так же обсуждаем – только по-английски.

Мы с Илюхой приверженцы того, что всегда надо разговаривать, и так научишься лучше понимать партнера. Сможешь уже иногда отдавать ему пас не глядя, зная, что он туда едет и там обязательно окажется. Потому что мы уже миллион раз это обсуждали и оно отработано, отточено до мельчайших деталей.

Разговор внутри тройки – это, считаю, всегда улучшает вашу игру.

– Рады за Михеева, что он после восьми месяцев восстановления набирает очки уже в пяти матчах подряд, в том числе забил в Сан-Хосе?

– Он вообще красавец! Я за него безумно рад. Хочется так же помогать ему, как он мне помогает везде – и в игре, и вне ее. Болею за Илюху всей душой!

– А можете рассказать, как он помогает вам в неигровой обстановке?

– Особенно на тренировках. Не понимаю, когда тренеры начинают очень быстро говорить. Ты успеваешь перевести для себя только одно слово, а тебе сказали уже целое предложение, и ты перестаешь что-либо понимать. Когда говорят медленно – конечно, все понимаю. В этом плане от Илюхи получаю очень большую помощь, – сказал форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко.