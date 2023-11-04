Кузьменко о «Ванкувере»: «Состав у нас очень сильный, надо и дальше держать этот темп. О своих голах не думаю, зачем грузиться?»

Андрей Кузьменко высказался об удачном старте «Ванкувера» и своих показателях.

27-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 10 играх при среднем игровом времени 15:25.

«Кэнакс» выиграли 7 матчей из 10 и делят 2-е место в таблице Западной конференции.

– У «Ванкувера» – лучшее начало сезона за двадцать лет. Что происходит?

– На самом деле у нас и в прошлом году была хорошая команда. Она мне очень нравилась. Какие-то маленькие детали изменили - и она стала играть по-другому, приятно смотреть.

Состав у нас очень сильный – и оборона, и атака. Все звенья могут забить и решить исход матча. Так что никакой неожиданности для меня нет. Надо и дальше держать темп, который мы взяли.

– Своими 39 голами в прошлом сезоне вы задали себе крутую планку. Не загоняетесь на этот счет – мол, надо не хуже?

– Об этом не думаю. Зачем грузиться? Понятное дело, что эта тема лежит на поверхности, все это понимают и видят. Но я просто хочу помочь команде, чтобы она далеко прошла в плей-офф, попытала счастья в борьбе за Кубок, – сказал Кузьменко.