Кузьменко о «Ванкувере»: «Состав у нас очень сильный, надо и дальше держать этот темп. О своих голах не думаю, зачем грузиться?»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко высказался об удачном старте «Ванкувера» и своих показателях.

27-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 10 играх при среднем игровом времени 15:25.

«Кэнакс» выиграли 7 матчей из 10 и делят 2-е место в таблице Западной конференции.

– У «Ванкувера» – лучшее начало сезона за двадцать лет. Что происходит?

– На самом деле у нас и в прошлом году была хорошая команда. Она мне очень нравилась. Какие-то маленькие детали изменили - и она стала играть по-другому, приятно смотреть.

Состав у нас очень сильный – и оборона, и атака. Все звенья могут забить и решить исход матча. Так что никакой неожиданности для меня нет. Надо и дальше держать темп, который мы взяли.

– Своими 39 голами в прошлом сезоне вы задали себе крутую планку. Не загоняетесь на этот счет – мол, надо не хуже?

– Об этом не думаю. Зачем грузиться? Понятное дело, что эта тема лежит на поверхности, все это понимают и видят. Но я просто хочу помочь команде, чтобы она далеко прошла в плей-офф, попытала счастья в борьбе за Кубок, – сказал Кузьменко. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий