Михеев и Кузьменко сделали по передаче в матче с «Нэшвиллом». У Ильи 2+2 в 5 играх, у Андрея – 2+5 в 9

Теги Нэшвилл Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев и Андрей Кузьменко сделали по передаче в матче с «Нэшвиллом».

Форварды «Ванкувера» отличились результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (5:2). 

В активе Михеева стало 4 (2+2) очка в 5 играх сезона. Сегодня Илья (16:20, «+1») отметился 1 броском в створ. 

У Кузьменко 7 (2+5) баллов в 9 играх. Сегодня Андрей (13:38, «минус 1») нанес 1 бросок в створ, сделал 2 перехвата и применил силовой прием. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
baytygan
начали не ахти, раскачаются?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий