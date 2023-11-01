Михеев и Кузьменко сделали по передаче в матче с «Нэшвиллом». У Ильи 2+2 в 5 играх, у Андрея – 2+5 в 9

Илья Михеев и Андрей Кузьменко сделали по передаче в матче с «Нэшвиллом».

Форварды « » отличились результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Предаторс» (5:2).

В активе стало 4 (2+2) очка в 5 играх сезона. Сегодня Илья (16:20, «+1») отметился 1 броском в створ.

У Кузьменко 7 (2+5) баллов в 9 играх. Сегодня Андрей (13:38, «минус 1») нанес 1 бросок в створ, сделал 2 перехвата и применил силовой прием.