Шабанов сделал хет-трик в матче с «Адмиралом», забив в равных составах, меньшинстве и большинстве. Форвард «Трактора» набрал 19 очков в 27 играх сезона КХЛ
Максим Шабанов забросил три шайбы в ворота «Адмирала».
«Трактор» и «Адмирал» (4:0, второй перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий уральского клуба Максим Шабанов сделал первый хет-трик в лиге, забив голы на 13-й, 33-й и 39-й минутах игры.
Хоккеист отличился в трех игровых форматах – меньшинстве, равных составах и большинстве.
Форвард также продлил результативную серию до семи игр подряд.
Шабанов единолично возглавил список лучших бомбардиров «Трактора», набрав 19 (12+7) очков в 27 играх чемпионата, опережая на один балл Владимира Ткачева.
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