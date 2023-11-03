Шабанов сделал хет-трик в матче с «Адмиралом», забив в равных составах, меньшинстве и большинстве. Форвард «Трактора» набрал 19 очков в 27 играх сезона КХЛ

Максим Шабанов забросил три шайбы в ворота «Адмирала».

«Трактор» и « » (4:0, второй перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата .

Нападающий уральского клуба сделал первый хет-трик в лиге, забив голы на 13-й, 33-й и 39-й минутах игры.

Хоккеист отличился в трех игровых форматах – меньшинстве, равных составах и большинстве.

Форвард также продлил результативную серию до семи игр подряд.

Шабанов единолично возглавил список лучших бомбардиров « », набрав 19 (12+7) очков в 27 играх чемпионата, опережая на один балл Владимира Ткачева.