Шабанов сделал хет-трик в матче с «Адмиралом», забив в равных составах, меньшинстве и большинстве. Форвард «Трактора» набрал 19 очков в 27 играх сезона КХЛ

Теги Трактор видео КХЛ Адмирал Максим Шабанов Хоккей

Максим Шабанов забросил три шайбы в ворота «Адмирала».

«Трактор» и «Адмирал» (4:0, второй перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий уральского клуба Максим Шабанов сделал первый хет-трик в лиге, забив голы на 13-й, 33-й и 39-й минутах игры.

Хоккеист отличился в трех игровых форматах – меньшинстве, равных составах и большинстве.

Форвард также продлил результативную серию до семи игр подряд.

Шабанов единолично возглавил список лучших бомбардиров «Трактора», набрав 19 (12+7) очков в 27 играх чемпионата, опережая на один балл Владимира Ткачева.

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Минин
Макс красавчик. 👍👍👍💥💥💥Только сегодня купил кепку. Теперь она твоя
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Турковский
молодец. так держать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Мусин
Зажигает парень.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mixa174
Ответ Ким Чен Ын
Добро пожаловать в систему СКА!
не то время уже! не дождетесь!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир
Шабо красавчик!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ким Чен Ын
Ответ Mixa174
не то время уже! не дождетесь!
Это ирония)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GOD DAMNED
Становится лидером Трактора на глазах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Лемье напрягся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
раньше был только хет-трик Горди Хочу (гол + пас + драка), сейчас будет хет-трик Шабанова (голы во всех вариантах состава).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Catalonsky
Парень ТАЛАНТИЩЕ! Успехов ему!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jindos
Йозе снимает трубку...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ROS#
Ответ Ким Чен Ын
Добро пожаловать в систему СКА!
Если есть капелька ума то его в ске не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Catalonsky
Ответ Ким Чен Ын
Добро пожаловать в систему СКА!
Со СКА все ясно. Змея начала хавать свой хвост. Сдается мне "при нынешнем качестве льда", далеко не каждый вменяемый хоккеист попрется туда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий