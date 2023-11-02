Где смотреть Торонто – Тампа-Бэй, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 7 ноября
Во вторник, 7 ноября, сыграют Торонто и Тампа-Бэй в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Scotiabank Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торонто – Тампа-Бэй
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
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