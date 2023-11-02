Где смотреть Миннесота – Даллас, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 13 ноября
В понедельник, 13 ноября, сыграют Миннесота и Даллас в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Xcel Energy Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Миннесота – Даллас
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
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