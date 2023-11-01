Журналист Розен: «Джек Хьюз – один из лучших хоккеистов в мире прямо сейчас. Удивлюсь, если он не наберет 115-120 очков. Это новая версия Патрика Кэйна»

Теги Нью-Джерси НХЛ Патрик Кэйн Джек Хьюз Хоккей

Журналист Дэн Розен назвал Джека Хьюза одним из лучших хоккеистов в мире.

«Джек Хьюз – один из лучших хоккеистов в мире прямо сейчас и продолжит им быть на протяжении долгого времени.

Это новая версия Патрика Кэйна – только на позиции центрального нападающего, а не на правом фланге.

Джек обладает хоккейным чутьем и координацией. Он катается так, как будто плывет. Когда он получает шайбу, ему хватает силовых качеств, чтобы удержать ее.

Раньше было легко врезаться в Хьюза и отобрать у него шайбу. Теперь его не бьют, потому что он слишком быстр и неуловим.

Он набрал 18 очков в восьми матчах. Это темп 184 очков за сезон.

Понятно, что он не наберет 184 очка, но в прошлом сезоне он набрал 99 баллов, и я буду удивлен, если в этом сезоне он не приблизится к 115 или 120 очкам.

Да, его темп замедлится, но это не значит, что такой старт сезона не будет устойчивым до такой степени, что не позволит ему претендовать на «Арт Росс» и «Харт Трофи».

Результативность Хьюза напрямую связана с игрой «Дэвилс» в большинстве. На его счету 10 очков в большинстве, реализация большинства «Нью-Джерси» 42,4 процента за восемь игр. Это на 10 процентов лучше, чем у «Эдмонтона» в прошлом сезоне, а они установили рекорд НХЛ по проценту реализации большинства в одном сезоне (32,4%).

Игра в большинстве замедлится, а вместе с ней и результативность Хьюза.

Это важная причина, почему он не будет продолжать набирать в среднем 2,25 очка за игру», – написал журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.

4 комментария

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Святослав Крошкин
По факту, классный парень.
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ARAMIS777
Согласен, Джек Красава!
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jigga
Патрик Кейн версия 2:0
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dzenga 1
Журналист - капитан очевидность
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