Агент Кочеткова: «Не вижу заинтересованности «Каролины», чтобы Петя играл. Влияет не совсем удачный договор, подписанный Мильштейном: «Такой контракт сделала бы и моя теща»

Агент Петра Кочеткова прокомментировал положение игрока в «Каролине».

Вратарь провел три матча в нынешнем сезоне .

– Антон Худобин заявил, что хотел бы, чтобы закрепился в «Каролине». Вы надеетесь на его прорыв в сезоне НХЛ?

– К сожалению, а это мое сугубо личное мнение, на Кочеткова влияет не совсем удачный контракт, подписанный с его североамериканским агентом ( ).

Как сказал один из зарубежных агентов: «Такой контракт бы сделала и моя теща». То, что было обещано, не выполняется, и особо шансов ему не дают.

Я не вижу у «Каролины заинтересованности в том, чтобы Петя играл в первой команде. Но Кочетков – хороший вратарь, и надеюсь, что он себя еще проявит.

– Кочеткову нужно надеяться на обмен из «Каролины»?

– При четырехлетнем контракте с такими маленькими деньгами это не имеет смысла для клуба.

Надо надеяться, что он попадает в сферу интересов какой-то команды, и «Каролине» будет выгодно.

Хотя если бы я был генеральным менеджером клуба, то никогда бы не отдал вратаря такого уровня за такие деньги, – сказал российский агент хоккеиста .

В 2022 году Кочетков подписал четырехлетний контракт с «Каролиной» со средней зарплатой два миллиона долларов.