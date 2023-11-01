Агент Кочеткова: «Не вижу заинтересованности «Каролины», чтобы Петя играл. Влияет не совсем удачный договор, подписанный Мильштейном: «Такой контракт сделала бы и моя теща»
Агент Петра Кочеткова прокомментировал положение игрока в «Каролине».
Вратарь провел три матча в нынешнем сезоне НХЛ.
– Антон Худобин заявил, что хотел бы, чтобы Петр Кочетков закрепился в «Каролине». Вы надеетесь на его прорыв в сезоне НХЛ?
– К сожалению, а это мое сугубо личное мнение, на Кочеткова влияет не совсем удачный контракт, подписанный с его североамериканским агентом (Дэном Мильштейном).
Как сказал один из зарубежных агентов: «Такой контракт бы сделала и моя теща». То, что было обещано, не выполняется, и особо шансов ему не дают.
Я не вижу у «Каролины заинтересованности в том, чтобы Петя играл в первой команде. Но Кочетков – хороший вратарь, и надеюсь, что он себя еще проявит.
– Кочеткову нужно надеяться на обмен из «Каролины»?
– При четырехлетнем контракте с такими маленькими деньгами это не имеет смысла для клуба.
Надо надеяться, что он попадает в сферу интересов какой-то команды, и «Каролине» будет выгодно.
Хотя если бы я был генеральным менеджером клуба, то никогда бы не отдал вратаря такого уровня за такие деньги, – сказал российский агент хоккеиста Александр Черных.
В 2022 году Кочетков подписал четырехлетний контракт с «Каролиной» со средней зарплатой два миллиона долларов.
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