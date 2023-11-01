Агент Грицюка заявил, что игрок доволен в СКА: «Ротенберг говорит: «Надо вот это, вот это – будешь играть». Арсению нужно стать мужиком – жесткая система с таким тренером даст плюс»
Агент Арсения Грицюка заявил, что хоккеист доволен положением в СКА.
Нападающий набрал 11 (7+4) очков в 16 матчах чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 14:43.
Шуми Бабаев, агент игрока, ответил на вопросы журналиста Алексея Шевченко касательно хоккеиста.
– Я тусовался вокруг СКА, и мне кажется, что Арсений Грицюк там не слишком счастлив.
– Очень доволен.
– Доволен?
– Очень.
– Думаешь, доволен?
– Очень. Сто процентов.
Нет, я бы сказал, что ему тяжело или что-то… Был момент перехода, потому что другие требования, другая обстановка, больше свободы.
В СКА больше выходных, больше свободы, и многие ребята к этому не привыкли, а это время надо уметь использовать правильно.
Поэтому происходит момент адаптации. Здесь за 20 дней – два выходных, а там за неделю – два выходных.
– Он мало играет.
– Ему все объясняют. Каждый раз Роман [Ротенберг] ему говорит: «Тебе надо вот, вот это – будешь играть». Он его слушает – следующий матч [играет] 15-16 минут.
Есть процесс общения тренера и игрока. Это самое главное. Это очень важный момент. У них этот момент есть. Поэтому у Грицюка все хорошо.
У него еще нет такого стержня. Он растет, прогрессирует, меняется менталитет.
Два года в СКА в жесткой системе, в конкуренции с таким тренером дадут ему большой плюс. Ему надо стать больше мужиком, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
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