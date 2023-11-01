Агент Грицюка заявил, что игрок доволен в СКА: «Ротенберг говорит: «Надо вот это, вот это – будешь играть». Арсению нужно стать мужиком – жесткая система с таким тренером даст плюс»

Теги СКА Шуми Бабаев КХЛ Роман Ротенберг Арсений Грицюк Хоккей

Агент Арсения Грицюка заявил, что хоккеист доволен положением в СКА.

Нападающий набрал 11 (7+4) очков в 16 матчах чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 14:43.

Шуми Бабаев, агент игрока, ответил на вопросы журналиста Алексея Шевченко касательно хоккеиста.

– Я тусовался вокруг СКА, и мне кажется, что Арсений Грицюк там не слишком счастлив.

– Очень доволен.

– Доволен?

– Очень.

– Думаешь, доволен?

– Очень. Сто процентов.

Нет, я бы сказал, что ему тяжело или что-то… Был момент перехода, потому что другие требования, другая обстановка, больше свободы.

В СКА больше выходных, больше свободы, и многие ребята к этому не привыкли, а это время надо уметь использовать правильно.

Поэтому происходит момент адаптации. Здесь за 20 дней – два выходных, а там за неделю – два выходных.

– Он мало играет.

– Ему все объясняют. Каждый раз Роман [Ротенберг] ему говорит: «Тебе надо вот, вот это – будешь играть». Он его слушает – следующий матч [играет] 15-16 минут.

Есть процесс общения тренера и игрока. Это самое главное. Это очень важный момент. У них этот момент есть. Поэтому у Грицюка все хорошо.

У него еще нет такого стержня. Он растет, прогрессирует, меняется менталитет.

Два года в СКА в жесткой системе, в конкуренции с таким тренером дадут ему большой плюс. Ему надо стать больше мужиком, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

15 комментариев

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Bartez1986
как у СКА может быть два выходных в неделю, если они круглыми сутками летают по стране?
+18
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+17
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Machine Head
С таким тренером …. Бгггг. Зачетный подхалимаж.
+8
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+8
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T0ughguy
Баблишко крутится лавэха мутится, еще бы ему не нравилось в ска. У бабая все клиенты такие.
+4
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+4
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Максим Столбов
Подлизнул так на совесть. Ротенберг жёсткие только наркотики употребляет или тот газ, про который Даллмэн байки сказывает.
+2
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GoodZilla
Хахахаха!!!
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HK Traktor
Бабаев не дурак с Ромой ссориться.
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newyork13
Видели мы много ярких примеров жёсткой этой системы)
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Hola Hola
Мне иногда кажется, что Арсений будет доволен ровно настолько, насколько ему скажет быть довольным его агент. Так что возможно тут Бабаев не кривит душой.
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Александр Невский
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Играть в ска это шаг назад в карьере , единственный плюс играть в Питере это ходить в театры и музеи вот и все , питерский клуб это антихоккеей , командой руководит человек который и понятия не имеет что такое хоккей , такой же не профессионал руководит Украиной какой там финал ждёт и такой же будет финал и в ска .
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если бы Грицюк уехал в НХЛ то через два дня его бы отправили в фарм клуб и забыли бы на всегда .
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Антон Некрасов
Ответ GoodZilla
Хахахаха!!!
ну правда, что там Уротенберг может говорить и показывать в тренировочных процессах ...орунемагу
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boxellevogue
Ответ Bartez1986
как у СКА может быть два выходных в неделю, если они круглыми сутками летают по стране?
Сеня в багажном отделении отдыхает
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Ярик01
Ответ Bartez1986
как у СКА может быть два выходных в неделю, если они круглыми сутками летают по стране?
Так у них составов как у Ласкового Мая.
Могут и одновременно концерты в пяти городах проводить )
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