Агент Грицюка заявил, что игрок доволен в СКА: «Ротенберг говорит: «Надо вот это, вот это – будешь играть». Арсению нужно стать мужиком – жесткая система с таким тренером даст плюс»

Агент Арсения Грицюка заявил, что хоккеист доволен положением в СКА.

Нападающий набрал 11 (7+4) очков в 16 матчах чемпионата при среднем игровом времени 14:43.

, агент игрока, ответил на вопросы журналиста Алексея Шевченко касательно хоккеиста.

– Я тусовался вокруг СКА, и мне кажется, что там не слишком счастлив.

– Очень доволен.

– Доволен?

– Очень.

– Думаешь, доволен?

– Очень. Сто процентов.

Нет, я бы сказал, что ему тяжело или что-то… Был момент перехода, потому что другие требования, другая обстановка, больше свободы.

В СКА больше выходных, больше свободы, и многие ребята к этому не привыкли, а это время надо уметь использовать правильно.

Поэтому происходит момент адаптации. Здесь за 20 дней – два выходных, а там за неделю – два выходных.

– Он мало играет.

– Ему все объясняют. Каждый раз Роман [Ротенберг] ему говорит: «Тебе надо вот, вот это – будешь играть». Он его слушает – следующий матч [играет] 15-16 минут.

Есть процесс общения тренера и игрока. Это самое главное. Это очень важный момент. У них этот момент есть. Поэтому у Грицюка все хорошо.

У него еще нет такого стержня. Он растет, прогрессирует, меняется менталитет.

Два года в в жесткой системе, в конкуренции с таким тренером дадут ему большой плюс. Ему надо стать больше мужиком, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.