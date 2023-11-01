Никишин о положении СКА в таблице: «Это начинает поддавливать, надо стараться подниматься. Непривычно, что так тяжело в этом сезоне»

Александр Никишин высказался о турнирном положении СКА.

Клуб набрал 24 очка после 23 матчей и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

«Думаем ли о том, что не получается подняться выше? Конечно, смотрим в таблицу. Это начинает чуть-чуть поддавливать – столько игр уже прошло.

Надо стараться подниматься. Непривычно, что так тяжело в этом сезоне. Будем искать проблемы и пытаться подниматься в таблице», – сказал защитник СКА Александр Никишин.