Никишин о положении СКА в таблице: «Это начинает поддавливать, надо стараться подниматься. Непривычно, что так тяжело в этом сезоне»

Теги СКА КХЛ Чемпионат.com Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин высказался о турнирном положении СКА.

Клуб набрал 24 очка после 23 матчей и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

«Думаем ли о том, что не получается подняться выше? Конечно, смотрим в таблицу. Это начинает чуть-чуть поддавливать – столько игр уже прошло.

Надо стараться подниматься. Непривычно, что так тяжело в этом сезоне. Будем искать проблемы и пытаться подниматься в таблице», – сказал защитник СКА Александр Никишин.

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3 комментария

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Mistic69
Пусть увольняют чеп ух н ю Ротенберга и сразу все наладится)))))) И да, Ротен не тренер, а посмешище)))))))))
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Nikolay_exp
с таким "супер"тренером ещё ниже опуститесь, лучше б в Спартаке оставался
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Maksmen1995
А проблема кроется всего лишь в лице одного клоуна под именем Йозе самолётные ноги.
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