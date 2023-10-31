Форвард России U20 Рыков о том, что родился не вовремя: «Мысль проскакивала. Сначала ковид, а теперь вот такое положение – у нас никаких международных турниров»

Форвард Александр Рыков рассказал о мыслях о том, что родился не вовремя.

Об этом высказался на фоне отстранения России и лишения турниров.

– Все равно всегда приятно играть за сборную. Это не такой продолжительный период времени, поэтому воспринял абсолютно нормально. Конечно, обидно оставаться без чемпионатов мира. Но что есть, то есть.

– Проскакивала ли мысль – вот бы родиться на пару лет пораньше или, наоборот, на пару лет попозже?

– Ага (смеется). Конечно, проскакивала, потому что мы же вообще никуда не попали. У нас никаких международных турниров не было.

Сначала ковид, а теперь вот такое положение. Обидно, – сказал, – сказал 18-летний нападающий « » и сборной России U20.