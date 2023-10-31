Форвард России U20 Рыков о том, что родился не вовремя: «Мысль проскакивала. Сначала ковид, а теперь вот такое положение – у нас никаких международных турниров»

Теги Трактор Молодежная сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Политика Чемпионат.com коронавирус Александр Рыков Хоккей

Форвард Александр Рыков рассказал о мыслях о том, что родился не вовремя.

Об этом Рыков высказался на фоне отстранения России и лишения турниров.

– Все равно всегда приятно играть за сборную. Это не такой продолжительный период времени, поэтому воспринял абсолютно нормально. Конечно, обидно оставаться без чемпионатов мира. Но что есть, то есть.

– Проскакивала ли мысль – вот бы родиться на пару лет пораньше или, наоборот, на пару лет попозже?

– Ага (смеется). Конечно, проскакивала, потому что мы же вообще никуда не попали. У нас никаких международных турниров не было.

Сначала ковид, а теперь вот такое положение. Обидно, – сказал, – сказал 18-летний нападающий «Трактора» и сборной России U20.

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1 комментарий

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Machine Head
Не переживай пацан. Во все времена есть хорошее и не очень . Ищи больше позитива. На наше поколение выпало два путча , распад государства , два дефолта , денежные реформы. Так что все у тебя будет хорошо. Во всяком случае тебе желаю успеха. Научись радоваться жизни когда светит солнце или идет дождь , в летний зной или в зимнюю стужу. Выше нос , боец.
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