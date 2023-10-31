Форвард России U20 Рыков о том, что родился не вовремя: «Мысль проскакивала. Сначала ковид, а теперь вот такое положение – у нас никаких международных турниров»
Форвард Александр Рыков рассказал о мыслях о том, что родился не вовремя.
Об этом Рыков высказался на фоне отстранения России и лишения турниров.
– Все равно всегда приятно играть за сборную. Это не такой продолжительный период времени, поэтому воспринял абсолютно нормально. Конечно, обидно оставаться без чемпионатов мира. Но что есть, то есть.
– Проскакивала ли мысль – вот бы родиться на пару лет пораньше или, наоборот, на пару лет попозже?
– Ага (смеется). Конечно, проскакивала, потому что мы же вообще никуда не попали. У нас никаких международных турниров не было.
Сначала ковид, а теперь вот такое положение. Обидно, – сказал, – сказал 18-летний нападающий «Трактора» и сборной России U20.
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