Бедард стал автором единственного гола «Чикаго» в игре с «Аризоной» (1:8). У 1-го номера драфта 4+2 в 9 матчах

Коннор Бедард забил единственный гол «Чикаго» при 1:8 с «Аризоной».

18-летний нападающий открыл счет в матче регулярного чемпионата уже на 28-й секунде.

В активе первого номера драфта-2023 стало 6 (4+2) очков в 9 играх.

Сегодня Бедард (18:30, «минус 1») нанес 3 броска в створ ворот, получил малый штраф и выиграл 41,7% вбрасываний.