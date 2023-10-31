Бедард стал автором единственного гола «Чикаго» в игре с «Аризоной» (1:8). У 1-го номера драфта 4+2 в 9 матчах

Теги Чикаго Аризона НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард забил единственный гол «Чикаго» при 1:8 с «Аризоной».

18-летний нападающий открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ уже на 28-й секунде. 

В активе первого номера драфта-2023 стало 6 (4+2) очков в 9 играх.

Сегодня Бедард (18:30, «минус 1») нанес 3 броска в створ ворот, получил малый штраф и выиграл 41,7% вбрасываний. 

8 комментариев

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AK_Flash
Ответ Как дела на заводе
Заброшенные шайбы в НХЛ 1 Уэйн Гретцки 894 2 Александр Овечкин 824 3 Горди Хоу 801 4 Яромир Ягр 766 5 Бретт Халл 741 ___________________ Бедард 4
58 голов до Якупова
+8
0
+8
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Как дела на заводе
Заброшенные шайбы в НХЛ
1 Уэйн Гретцки 894
2 Александр Овечкин 824
3 Горди Хоу 801
4 Яромир Ягр 766
5 Бретт Халл 741
___________________
Бедард 4
+5
-2
+3
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цэсемьэр
это и есть легендарная студенческая арена Аризоны?
+1
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ewok
Ответ Maxim Shumov
Местные эксперты скажут, что 6 очков в 9 матче - это мало для 18-ти летнего?
Кросби в первом сезоне набрал 102 очка
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hhlg
Ответ ewok
Кросби в первом сезоне набрал 102 очка
Бедарда так пиарили так пиарили что я ждал 5 хет-триком и 4 покера)
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Jarome
Помню как на Кожаном мяче проиграли 11-1, но я забил тот единственный гол, отпраздновал не хуже Неймара, а Бедард да,молодец, скромный парень :)
Очищение, что он будет игроком 100+ очков, но гегемонию КМД не пошатнет
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