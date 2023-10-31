Бедард стал автором единственного гола «Чикаго» в игре с «Аризоной» (1:8). У 1-го номера драфта 4+2 в 9 матчах
Коннор Бедард забил единственный гол «Чикаго» при 1:8 с «Аризоной».
18-летний нападающий открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ уже на 28-й секунде.
В активе первого номера драфта-2023 стало 6 (4+2) очков в 9 играх.
Сегодня Бедард (18:30, «минус 1») нанес 3 броска в створ ворот, получил малый штраф и выиграл 41,7% вбрасываний.
1 Уэйн Гретцки 894
2 Александр Овечкин 824
3 Горди Хоу 801
4 Яромир Ягр 766
5 Бретт Халл 741
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Бедард 4
Очищение, что он будет игроком 100+ очков, но гегемонию КМД не пошатнет