Щитов о Тертышном в «Тракторе»: «Такими хоккеистами не разбрасываются. Это очень хороший игрок, он должен вернуться на свой уровень»

Теги Трактор Никита Щитов КХЛ Матч ТВ Никита Тертышный Хоккей

Никита Щитов считает, что «Трактор» не обменяет Никиту Тертышного.

Ранее появилась информация о том, что форвард запросил обмен из «Трактора». Сообщалось, что клубу не удалось договориться с «Северсталью».

«Я думаю, что Тертышному нужно время. Тренерский штаб «Трактора» должен работать с этим игроком, развивать его. Тертышный – очень хороший хоккеист. Он должен вернуться на свой уровень.

Свое мастерство Никита не растерял. Раньше он играл с одними партнерами, мы видели – сколько очков он набирал. Сейчас партнеры поменялись, может быть, кто‑то не подходит по стилю игры.

Но такими хоккеистами, как Тертышный, не разбрасываются. Нужно продолжать развивать этого игрока. Это работа непростая, требует времени. Я думаю, что ее проведут, и все у Никиты будет хорошо.

Думаю, что никакого обмена Тертышного не будет. В челябинском руководстве хоккейные люди, они все прекрасно понимают», – сказал бывший хоккеистов клубов КХЛ Никита Щитов.

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2 комментария

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Василий73
Как игрок очень слаб , броска нет , габаритов нет , конкуренции не терпит . Благодаря связям папы в КХЛ . Итак много авансов для такого игрока
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Sergey2517
Пусть вернётся,кто против этого?
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