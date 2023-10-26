Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ из-за ставок
Нападающий «Оттавы» Шэйн Пинто получит длительную дисквалификацию – 41 матч НХЛ.
Причиной стали ставки хоккеиста на спорт. НХЛ не обвиняет Пинто в ставках непосредственно на матчи лиги, однако игрокам запрещают делать ставки в принципе, поскольку это «представляют собой поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея».
Точные сроки на данный момент неясны, но считается, что расследование, начавшееся летом, активизировалось в последние недели. Все переговоры о подписании с ним контракта были приостановлены, поскольку НХЛ недавно провела слушания по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что Пинто и «Оттава» не могут договориться о новом контракте из-за серьезных расхождений по условиям. Пинто находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Не нужно их банить :-//
Тогда он вернётся ещё до дедлайна
Кроме того, для него может быть сделано исключение по крайнему сроку подписания контракта - вероятно, ему разрешат подписать контракт и после 1 декабря
Ставит на матчи, не имея контракта)
П.с. до 2022 года у НХЛ было партнерское соглашение с одной российской букмекерской конторой(если не путаю), разорвано которое было только из-за политических моментов.