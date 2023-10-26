Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ из-за ставок

Теги дисквалификации Оттава НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Шэйн Пинто Ставки

Нападающий «Оттавы» Шэйн Пинто получит длительную дисквалификацию – 41 матч НХЛ.

Причиной стали ставки хоккеиста на спорт. НХЛ не обвиняет Пинто в ставках непосредственно на матчи лиги, однако игрокам запрещают делать ставки в принципе, поскольку это «представляют собой поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея».

Точные сроки на данный момент неясны, но считается, что расследование, начавшееся летом, активизировалось в последние недели. Все переговоры о подписании с ним контракта были приостановлены, поскольку НХЛ недавно провела слушания по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Пинто и «Оттава» не могут договориться о новом контракте из-за серьезных расхождений по условиям. Пинто находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

 
 

47 комментариев

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Максим Никитин
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-1
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Aleksey Dolmatov
Ответ Александр Илькевич
Всегда было интересно, какие существуют механизмы так скурпулезно высчитывать сроки дисквалификаций. Почему не 40 или 45 матчей.....а вот именно 41?)
Судя по всему, пол-сезона. Регулярка в НХЛ - 82 игры
+80
-1
+79
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+46
-5
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Super Bock
Пинтонали
+29
-2
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Владимир Бодимер
Ответ Алексей Челюканов
ещё бы на спортсе станочников забанили...
Станочники и так у станка :-)
Не нужно их банить :-//
+24
-1
+23
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Kaiki
То есть когда во время матчей все эти ставки и коэффициенты изо всех щелей лезут это нормально, ущерба никакого не наносится, никого на ставки не подсаживают, а если спортсмен поставил, то это бесчестие и порочит лигу. Интересное кино. За хиты в голову, после которых потом игроки всю жизнь головными болями мучаются (а то и похуже), 2-3 матча дают, а тут аж 41. Ясно-понятно.
+27
-4
+23
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Юрий Безуглый
Ну теперь, скорее всего, его подпишут на год и минималку, чтобы дисквал начал отсчёт
Тогда он вернётся ещё до дедлайна
+13
0
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Vitali Stankevich
Жестко его. Болел за него, когда тот еще за Бенфику пылил.
+14
-4
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IzhStyle
Ответ Александр Илькевич
Всегда было интересно, какие существуют механизмы так скурпулезно высчитывать сроки дисквалификаций. Почему не 40 или 45 матчей.....а вот именно 41?)
41 матч - это половина матчей команды в сезоне, так логичнее штравофать, чем на месяцы, как в футболе
+10
0
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Алексей Челюканов
ещё бы на спортсе станочников забанили...
+17
-8
+9
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр Илькевич
Всегда было интересно, какие существуют механизмы так скурпулезно высчитывать сроки дисквалификаций. Почему не 40 или 45 матчей.....а вот именно 41?)
Половина сезона
+8
0
+8
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Holdensspb
Пинто запросил обмен в Лас Вегас
+8
-2
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Алексей Челюканов
Ответ Александр Илькевич
Всегда было интересно, какие существуют механизмы так скурпулезно высчитывать сроки дисквалификаций. Почему не 40 или 45 матчей.....а вот именно 41?)
41 - ровно половина регулярного чемпионата
+5
-1
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Why always me?!
Лучше бы как Кузнецов на кокос подсел, дали бы 3-5 матчей дисквы и играй дальше.
+5
-1
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Юрий Безуглый
Ответ Юрий Безуглый
Ну теперь, скорее всего, его подпишут на год и минималку, чтобы дисквал начал отсчёт Тогда он вернётся ещё до дедлайна
UPD: так у него дисквал уже идёт! Ему его начали задним числом с начала сезона
Кроме того, для него может быть сделано исключение по крайнему сроку подписания контракта - вероятно, ему разрешат подписать контракт и после 1 декабря
+4
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Akademik77
Ответ Александр Илькевич
Всегда было интересно, какие существуют механизмы так скурпулезно высчитывать сроки дисквалификаций. Почему не 40 или 45 матчей.....а вот именно 41?)
*скрупулезно.
+3
0
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Kirill HG
Наш человек! 👍
Ставит на матчи, не имея контракта)
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Беня_Финитас
Ответ Vir_Cotto
"поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея" Обосновать это как-то могут?
а самому обосновать мозгов не хватит ? ставочник - это гарантированный попан . если плохо себя контролирует , то деньги в какой-то момент заканчиваются . берутся в долг , потом чтобы отдать долг берутся еще в долг . в банках на ставки кредитов не выдают , поэтому деньги берутся у криминала . криминал в любой момент может попросить " отдать долг " например удалившись 5+10 или что-то в этом роде . не обязательно так будет , но это уже не надёжный работник профессиональной лиги . работникам казино или букмекерских контор тоже запрещено играть во что-либо .
+3
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special_k
Ответ AnTikVar
Это все понятно, конечно, но во время матчей по СА каналам идет приличное количество рекламы букмекеров, взаимодействие с которыми, оказывается "является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея". Интересно, почему еще в стране юристов не нашлось желающего заработать на этом диссонансе.
в каких видах спорта? Смотрю регулярно НФЛ, ни одной рекламы буков не видел. Смотрел ПО НБА, тоже не встречалась.
+2
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Беня_Финитас
хорошо хоть так , а не на Северный Канадский Флот .
+5
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AnTikVar
Ответ special_k
в каких видах спорта? Смотрю регулярно НФЛ, ни одной рекламы буков не видел. Смотрел ПО НБА, тоже не встречалась.
Во-первых компания betway, они по окончани сезона 20/21 заключили с НХЛ партнерское соглашение на 4 или 5 сезонов. Их рекламы полно, в том чтсле и в НБА она тоже в том сезоне была. Вообще эта контора планировала залезть в НБА и НФЛ, после контракта с НХЛ. Во-вторых у самой espn есть контракт с Penn Entertainment, это не просто букмекеры, а все в кучу вместе, казино, ставки на спорт, скачки и т.п. Их реклама естественно никуда не девается с ТВ. Единственное, что на СА телевидении вся эта реклама идет с предупреждением о лудомании(ну так на сигаретах и алкоголе тоже пишут о вреде их употребоения) и рекламируют горячую линию для помощи ставочникам.
П.с. до 2022 года у НХЛ было партнерское соглашение с одной российской букмекерской конторой(если не путаю), разорвано которое было только из-за политических моментов.
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AnTikVar
Это все понятно, конечно, но во время матчей по СА каналам идет приличное количество рекламы букмекеров, взаимодействие с которыми, оказывается "является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея". Интересно, почему еще в стране юристов не нашлось желающего заработать на этом диссонансе.
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Booligan
Ответ Фёдор Кузнецов
У Пинто итальянские корни что ли?
Или португальские
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Фёдор Кузнецов
У Пинто итальянские корни что ли?
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AnTikVar
Ответ Беня_Финитас
а самому обосновать мозгов не хватит ? ставочник - это гарантированный попан . если плохо себя контролирует , то деньги в какой-то момент заканчиваются . берутся в долг , потом чтобы отдать долг берутся еще в долг . в банках на ставки кредитов не выдают , поэтому деньги берутся у криминала . криминал в любой момент может попросить " отдать долг " например удалившись 5+10 или что-то в этом роде . не обязательно так будет , но это уже не надёжный работник профессиональной лиги . работникам казино или букмекерских контор тоже запрещено играть во что-либо .
Мэттью Бенхэму расскажи эти истории, про попанство ставочников.
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