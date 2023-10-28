Николай Заварухин о 2:4 от «Торпедо»: «Равнодушных на льду не было, но не реализовали 4 выхода «один в ноль», непонятные удаления на ровном месте привели к поражению»

Теги Автомобилист Торпедо Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Торпедо» (2:4).

«Равнодушных сегодня на льду не было. Был коллектив. Хорошее движение было, хорошие моменты создавали. Во втором периоде было четыре выхода «один в ноль», которые не реализовали. И непонятные удаления на ровном месте привели к поражению.

Изменений в команде не было, потому что решили победный состав не менять. Появление Евгения Аликина в воротах также было заранее запланировано. И он держал команду в игре», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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3 комментария

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Cever
Блин, когда же в хоккее переведутся безграмотные специалисты упорно "множещие на ноль" вратаря? Нет выходов "один в ноль", безрамотные, есть устоявшаяся ещё в СССР формула: "выход онин на один с ВРАТАРЁМ".
Самое позорное, когда даже комантаторы упорно множат вратаря на ноль.
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oldgordon
Несмотря на поражение, команда смотрелась в целом неплохо. Было движение, отсекающие оборону пасы, что позволило совершать выходы к воротам. Вопрос умения реализации моментов стоит уже давно, в дальнейшем, особенно в плове, это аукнется. Защитники несколько раз пытались вывести шайбу от ворот через свой пятак, теряли её. Хорошо, что Аликин выручил.
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fregat96
Смотрелись тяжелее в сравнении с "масочниками") Торпедо. Моменты были конечно, но у соперника побольше. Я бы занес в актив Авто только второй период,а в третьем поднаелись и выиграть вряд ли могли. Большинство - мрак,учились бы у Торпедо как надо разыгрывать.
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