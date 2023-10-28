Николай Заварухин о 2:4 от «Торпедо»: «Равнодушных на льду не было, но не реализовали 4 выхода «один в ноль», непонятные удаления на ровном месте привели к поражению»

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Торпедо» (2:4).

«Равнодушных сегодня на льду не было. Был коллектив. Хорошее движение было, хорошие моменты создавали. Во втором периоде было четыре выхода «один в ноль», которые не реализовали. И непонятные удаления на ровном месте привели к поражению.

Изменений в команде не было, потому что решили победный состав не менять. Появление Евгения Аликина в воротах также было заранее запланировано. И он держал команду в игре», – сказал главный тренер « ».