«Питтсбург» проиграл 4 из последних 5 матчей, пропуская не менее 4 шайб при поражениях. Клуб идет 15-м на Востоке

Теги Питтсбург Оттава НХЛ Майк Салливан Хоккей

«Питтсбург» проиграл 4 из последних 5 матчей.

Сегодня «Пингвинс» проиграли «Оттаве» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ

На отрезке из 5 матчей у команды 4 поражения, причем во всех проигранных матчах было пропущено не менее 4 шайб. 

Всего в сезоне команда под руководством Майка Салливана набрала 6 очков в 8 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, опережая «Баффало» по числу побед в основное время. 

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1 комментарий

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k.vlad
Как ни крути, а "соревнование" Кросби-Овечкин продолжается... за последнее место....
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