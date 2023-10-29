«Питтсбург» проиграл 4 из последних 5 матчей, пропуская не менее 4 шайб при поражениях. Клуб идет 15-м на Востоке

«Питтсбург» проиграл 4 из последних 5 матчей.

Сегодня «Пингвинс» проиграли «Оттаве» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата .

На отрезке из 5 матчей у команды 4 поражения, причем во всех проигранных матчах было пропущено не менее 4 шайб.

Всего в сезоне команда под руководством набрала 6 очков в 8 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, опережая «Баффало» по числу побед в основное время.