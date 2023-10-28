40-летний Плеканец завершил карьеру из-за травмы. Экс-форвард «Монреаля» провел 9 матчей за «Кладно» Ягра в этом сезоне

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40-летний Томаш Плеканец завершил карьеру из-за травмы.

Форвард «Кладно» сообщил, что не сможет продолжать играть в хоккей на высоком уровне из-за опасности для здоровья. 

Травма нападающего, полученная в текущем сезоне чешской экстралиги, оказалась серьезнее, чем ожидалось. В текущем сезоне в его активе 9 игр и 4 (1+3) балла. 

«К сожалению, по состоянию здоровья я решил завершить свою игровую карьеру. Я думал, что это будет выглядеть по-другому. Я надеялся, что нескольких недель отдыха будет достаточно, чтобы вернуться на лед и помочь ребятам попасть в плей-офф. 

К сожалению, этого не произойдет. Мне очень жаль, я бы хотел помочь, но это было бы для меня огромным риском», – сказал Плеканец.

Хоккеист выступал за команду из родного города с 2020 года. Он носил капитанскую нашивку с момента появления в команде, владельцем которой является Яромир Ягр. 

В прошлом сезоне нападающий занял первое место в списке бомбардиров «Кладно», набрав 49 (16+33) очков в 52 матчах чемпионата Чехии.

В НХЛ Плеканец провел 1001 матч в регулярных чемпионатах (за «Монреаль» и «Торонто»), набрав 608 (233+375) очков. В Кубке Стэнли – 98 игр и 53 (18+35) балла. 

В составе сборной Чехии Томаш выиграл МЧМ в 2001 году, а также становился серебряным и бронзовым призером ЧМ. 

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