Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». Он набрал очки в 3-й игре подряд
Илья Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом».
Форвард «Ванкувера» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:0).
На счету россиянина стало 3 (2+1) балла в 3 играх. Нападающий отметился результативными действиями в каждой своей игре в сезоне.
Он вернулся в строй после операции на колене, перенесенной в феврале.
Сегодня Михеев (13:45, 2:22 – в большинстве, «+1») отметился 6 бросками в створ ворот.
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