Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». Он набрал очки в 3-й игре подряд

Илья Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом».

Форвард « » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Блюз» (5:0).

На счету россиянина стало 3 (2+1) балла в 3 играх. Нападающий отметился результативными действиями в каждой своей игре в сезоне.

Он вернулся в строй после операции на колене, перенесенной в феврале.

Сегодня Михеев (13:45, 2:22 – в большинстве, «+1») отметился 6 бросками в створ ворот.