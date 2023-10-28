Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». Он набрал очки в 3-й игре подряд

Теги Сент-Луис Ванкувер НХЛ Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Ванкувера» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:0). 

На счету россиянина стало 3 (2+1) балла в 3 играх. Нападающий отметился результативными действиями в каждой своей игре в сезоне.

Он вернулся в строй после операции на колене, перенесенной в феврале. 

Сегодня Михеев (13:45, 2:22 – в большинстве, «+1») отметился 6 бросками в створ ворот. 

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