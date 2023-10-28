Бедард забил «Вегасу», отличившись в 2 первых матчах против чемпиона. Это 1-й случай в истории НХЛ для 18-летнего игрока
Коннор Бедард забил «Вегасу», отличившись в 2 первых матчах против чемпиона.
Форвард «Чикаго» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (4:3 ОТ).
На счету первого номера драфта НХЛ-2023 стало 5 (3+2) очков в 8 играх.
Канадец отличился каждом из в двух своих первых матчей против «Вегаса» – действующего чемпиона.
Это первый случай в истории НХЛ, когда такое достижение в дебютных играх против текущего обладателя Кубка Стэнли записал в актив 18-летний игрок.
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