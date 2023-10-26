Плющев о шайбах Овечкина: «Скоро начнем его шаги считать? Александр играет не сам за себя, он нацелен на победу в Кубке Стэнли»

Владимир Плющев высказался о двух голах Александра Овечкина в последних двух играх.

«Шайбы Овечкина? Скоро начнем его шаги считать? Александр делает свою работу, нацелен на победу в Кубке Стэнли. Мы уделяем внимание не всегда соответствующим действиям.

Что привязались к этим шайбам? Он играет и будет играть в соответствии со своим здоровьем и желанием. Считать нужно после того, как он побьет рекорд Гретцки.

Ну приблизился он на одну-две шайбы, но он же не играет за себя одного. Команда помогает Овечкину, а он – ей», – сказал бывший главный тренер сборной России.