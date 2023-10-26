Плющев о шайбах Овечкина: «Скоро начнем его шаги считать? Александр играет не сам за себя, он нацелен на победу в Кубке Стэнли»

Теги Вашингтон Владимир Плющев Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Владимир Плющев высказался о двух голах Александра Овечкина в последних двух играх.

«Шайбы Овечкина? Скоро начнем его шаги считать? Александр делает свою работу, нацелен на победу в Кубке Стэнли. Мы уделяем внимание не всегда соответствующим действиям.

Что привязались к этим шайбам? Он играет и будет играть в соответствии со своим здоровьем и желанием. Считать нужно после того, как он побьет рекорд Гретцки.

Ну приблизился он на одну-две шайбы, но он же не играет за себя одного. Команда помогает Овечкину, а он – ей», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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10 комментариев

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sk0208827
Ответ El Cazador
Ну пицбургская джина вообще доигрывает безо всяких целей и амбиций. Может и рад поскорее залезть в лазарет чтоб отдыхать
Как сказал Кузнецов " после победы в кубке Стэнли я ощутил насколько это тяжёлая победа. представляю как чувствуют себя игроки кто три кубка выиграл."
у Малкина три КС. Думаю он не сильно за рекорды какие нибудь переживает.
+7
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encaro_one
нацелен на победу в Кубке Стэнли - Плющев совсем не интересуется НХЛ.
+5
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Bartez1986
а как можно считать, побьет ли он рекорд Гретцки, если считать, оказывается, не нужно? 🤔
+3
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Maxim Shumov
😂😂😂
+6
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Maasd4m
Шаги Овечкина считает Дух. Это позиция уже занята! Ждите в следующих выпусках подробную пошаговую статистику.
+2
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Иван Иванов
На победу в кубке он нацелен?)) Рукалицо..
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0
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Великий Кукурузо
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ахах,да контендер вашингтонский🤦🏻‍♂️🤡😬
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