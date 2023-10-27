Возьмет ли «Барыс» реванш у минчан и чем завершится новая серия уральского дерби?

Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи пятницы в КХЛ, которые состоятся в Астане и Челябинске.

«Барыс» (Астана) – «Динамо» (Минск). 27 октября, 19:30 (время Астаны)

Из четырехматчевого выезда хоккеисты казахстанской команды вернулись с четырьмя очками, сумев обыграть ХК «Сочи» (5:3) и «Куньлунь» (3:2 Б), уступив при этом «Ладе» (1:2) и «Автомобилисту» (2:5). В целом, первую гостевую серию для нового тренерского штаба «Барыса» во главе с Галымом Мамбеталиевым можно считать успешной.

Тем не менее пока клуб из Астаны не входит в зону плей-офф. Чтобы туда подняться, «барсам» необходимо успешно провести ближайшие домашние матчи, первый из которых состоится 27 октября против минского «Динамо».

Коллектив из столицы Беларуси идет примерно в том же графике, что и «Барыс». Сейчас в его активе на одно набранное очко больше, что, правда, позволяет ему занимать место в кубковой восьмерке Запада.

Этих соперников можно считать приблизительно равными по уровню мастерства и финансовым возможностям, при этом минчане – весьма неудобный противник для команды из Астаны. Три последних очных дуэли, одна из которых состоялась уже в текущей «регулярке», остались за «динамовцами». «Барсы» не могут у них выиграть в основное время уже почти четыре года, с 1 декабря 2019-го.

Вот и на этот раз эксперты Olimpbet полагают, что у белорусских гостей шансов на успех больше, чем у казахстанских хозяев. Победитель матча: «Барыс» – 2.2, «Динамо» (Минск) – 1.66. А вероятность овертайма самым надежным букмекером страны оценивается кэфом 4.

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«Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск). 27 октября, 20:00

«Магнитка» – лидер Востока, а «белые медведи» балансируют на грани попадания в кубковую восьмерку. «Металлург» – один из фаворитов сезона во всей КХЛ, а предел мечтаний «Трактора» – выход в плей-офф и преодоление хотя бы одного раунда Кубка Гагарина. Турнирные амбиции и админресурс этих клубов несопоставимы.

Казалось бы, фаворит пары очевиден. Однако не спешите заранее хоронить шансы челябинцев на победу. Дело в том, что два очных противостояния сезона-2023/24, которые состоялись буквально на днях (19 и 25 октября), остались за «трактористами», которые по разу обыграли магнитогорцев дома и в гостях.

«Металлург» вообще проиграл все три предыдущих встречи регулярного первенства, что говорит об определенном кризисе в рядах команды Андрея Разина. Что касается коллектива Алексея Заварухина, который, к слову, еще не избавился от приставки и.о., то он в двух из трех последних матчей КХЛ победил.

Но сейчас аналитики Olimpbet больше верят в благоприятный исход для «магнитки». Победитель матча: «Трактор» – 2.02, «Металлург» – 1.78. При этом самый популярный букмекер Казахстана ожидает, что в челябинском матче будет заброшено не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.06, Б – 1.75.

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