Защитник «Сибири» Гордеев забил «Спартаку» после сольного прохода от своих ворот. Голевая передача – у голкипера Красоткина
Федор Гордеев забросил красивую шайбу в матче со «Спартаком».
«Сибирь» обыграла «Спартак» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде защитник «Сибири» Федор Гордеев забил гол после прохода от своих ворот до чужих.
Голевая передача записана на счет голкипера Антона Красоткина.
Также в этом матче Гордеев нанес два броска по воротам, блокировал один бросок соперника и провел на льду 19 минут и 34 секунды.
4. Пространственных и временных ограничений на касания шайбы хоккеистами атакующей команды нет.
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