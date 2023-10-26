Защитник «Сибири» Гордеев забил «Спартаку» после сольного прохода от своих ворот. Голевая передача – у голкипера Красоткина

Федор Гордеев забросил красивую шайбу в матче со «Спартаком».

«Сибирь» обыграла « » (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

В третьем периоде защитник « » забил гол после прохода от своих ворот до чужих.

Голевая передача записана на счет голкипера .

Также в этом матче Гордеев нанес два броска по воротам, блокировал один бросок соперника и провел на льду 19 минут и 34 секунды.