Защитник «Сибири» Гордеев забил «Спартаку» после сольного прохода от своих ворот. Голевая передача – у голкипера Красоткина

Теги Сибирь Спартак видео КХЛ Антон Красоткин Федор Гордеев Хоккей

Федор Гордеев забросил красивую шайбу в матче со «Спартаком».

«Сибирь» обыграла «Спартак» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде защитник «Сибири» Федор Гордеев забил гол после прохода от своих ворот до чужих.

Голевая передача записана на счет голкипера Антона Красоткина.

Также в этом матче Гордеев нанес два броска по воротам, блокировал один бросок соперника и провел на льду 19 минут и 34 секунды.

17 комментариев

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Туман
Ответ Валерий Сергеевич
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С такого, что последний, коснувшийся шайбы перед Гордеевым, был Красоткин.
+15
0
+15
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Caniball
Красоткин - матч жизни выдал. Столько раз спас…
+13
0
+13
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Туман
Один из лучших голов, что я видел. А может и лучший)
+14
-3
+11
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Туман
Ответ Валерий Сергеевич
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Правила начисления голевых передач и учета серий бросков для выявления победителя

4. Пространственных и временных ограничений на касания шайбы хоккеистами атакующей команды нет.

Изучайте правила.
+8
0
+8
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Sever12
разрыв хитпарадов👍👍👍👍
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-1
+7
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Sòlo una Victoria
отлично 👍
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Максим Шкуропатов
Антоха👍💯
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bobanych
Блин, ну это уровень! Фёдор, блестяще!
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alexvanfalcon
Ответ Валерий Сергеевич
Теперь вратарь отдаст пас защитнику стоящему за воротами, а тот попрет через всё поле и забросит шайбу, а вратарь получит голевую передачу?
Да что ж ты такой ту? Да!
+5
0
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Операция Ы
Молодец! Сибирь поставила "чемпионов октября" на место.
+8
-4
+4
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Антон Никитин
Ответ Валерий Сергеевич
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с каких это пор?
+4
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+4
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Костя Кот
Ответ Валерий Сергеевич
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откуда вы такие беретесь?
+5
-1
+4
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ЭЮЯ
Нормально прошёл. И бросил здорово.
+2
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Валерий Сергеевич
Ответ Туман
Правила начисления голевых передач и учета серий бросков для выявления победителя 4. Пространственных и временных ограничений на касания шайбы хоккеистами атакующей команды нет. Изучайте правила.
Теперь вратарь отдаст пас защитнику стоящему за воротами, а тот попрет через всё поле и забросит шайбу, а вратарь получит голевую передачу?
0
0
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