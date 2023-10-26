Форвард «Металлурга» Михайлис о 2:4 от «Трактора»: «Нам надо больше и лучше играть в нападении — более агрессивно, закрывать вратаря»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Никита Михайлис Хоккей

Никита Михайлис подвел итоги матча с «Трактором» (2:4).

«В третьем периоде добавили в агрессии, больше бросали, добивали шайбу. От этого пошли голы. Первые два периода просто бесполезно возили шайбу в зоне. Нам надо больше и лучше играть в нападении — более агрессивно, закрывать вратаря.

Что не получается в большинстве? Не получается забить гол. Вся проблема в этом. Небольшая нервозность. Надо перебороть и в следующих матчах играть агрессивнее, настойчивее и увереннее», – сказал нападающий «Металлурга».

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2 комментария

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Magnit102
Особенно тебе,Никита!80 лямов надо оправдывать как-то,ей богу...
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Валерка Боров Сухачев
так играйте кто не даёт вам,каждый раз отмазки разные )))Должны каждую игру выкладываться на 100% а не искать отмазки каждый раз,смешно это все )
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