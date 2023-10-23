Гальченюк и Кадейкин – в четвертом звене СКА на матч против «Локомотива»

СКА назвал состав на матч против «Локомотива».

Команды встретятся в игре Фонбет чемпионата .

В воротах петербургского клуба сыграет Никита Серебряков.

заявлен в четвертом звене в сочетании с и Эмилем Галимовым.

В прошлом матче против «Нефтехимика» (0:2) Гальченюк и Кадейкин играли во втором звене.

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