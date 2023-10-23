Гальченюк и Кадейкин – в четвертом звене СКА на матч против «Локомотива»
СКА назвал состав на матч против «Локомотива».
Команды встретятся в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В воротах петербургского клуба сыграет Никита Серебряков.
Алекс Гальченюк заявлен в четвертом звене СКА в сочетании с Александром Кадейкиным и Эмилем Галимовым.
В прошлом матче против «Нефтехимика» (0:2) Гальченюк и Кадейкин играли во втором звене.
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