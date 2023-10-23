Гендиректор «Торпедо» о матче на футбольном стадионе: «Прорабатываем идею. Есть опыт «Газпром Арены», где играли сборная, СКА и ЦСКА»
В «Торпедо» назвали хорошей идеей проведение матча на футбольном стадионе.
Хоккейный клуб обратился в КХЛ с предложением провести домашний матч на стадионе «Нижний Новгород».
«Это хорошая идея. «Торпедо» совместно с регионом и КХЛ активно ее прорабатывает, но на сегодняшний день говорить об этом преждевременно.
Давайте немного подождем, через некоторое время будет больше конкретики.
Мы знаем, что удачный опыт есть у Санкт‑Петербурга, где на «Газпром Арене» играли сборная России, а также СКА и ЦСКА. Это было еще до ковида, а эту традицию нужно развивать.
Январские праздники предлагаются не случайно. В эти дни в Нижнем Новгороде работают праздничные площадки, настоящая новогодняя атмосфера.
Кроме того, на праздники и выходные приезжает много туристов. Так что на такие матчи можно собрать большую аудиторию», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.
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даже если вам показать, что во всех детдомах пройдут елки, все получают протезированные ноги, а все возможные коробки строятся или построены (я не утверждаю, что это так) вы найдете еще что-нибудь, что недофинансировано. чисто чтобы пожаловаться.
и да, на разовую акцию, нормально прорекламированную, тысяч 25 соберут точно. но если не 40, то и не надо, да?