Гендиректор «Торпедо» о матче на футбольном стадионе: «Прорабатываем идею. Есть опыт «Газпром Арены», где играли сборная, СКА и ЦСКА»

Теги Торпедо Александр Харламов КХЛ Матч ТВ Хоккей

В «Торпедо» назвали хорошей идеей проведение матча на футбольном стадионе.

Хоккейный клуб обратился в КХЛ с предложением провести домашний матч на стадионе «Нижний Новгород».

«Это хорошая идея. «Торпедо» совместно с регионом и КХЛ активно ее прорабатывает, но на сегодняшний день говорить об этом преждевременно.

Давайте немного подождем, через некоторое время будет больше конкретики.

Мы знаем, что удачный опыт есть у Санкт‑Петербурга, где на «Газпром Арене» играли сборная России, а также СКА и ЦСКА. Это было еще до ковида, а эту традицию нужно развивать.

Январские праздники предлагаются не случайно. В эти дни в Нижнем Новгороде работают праздничные площадки, настоящая новогодняя атмосфера.

Кроме того, на праздники и выходные приезжает много туристов. Так что на такие матчи можно собрать большую аудиторию», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

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7 комментариев

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Вадим Абдуллин
Вот это будет балдежно, на счет заполнения стадиона можно вообще не переживать. И фаны протестят поездку на хоккей на стрелку до открытия новой арены))
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daniel-cristian
давно пора отобрать у кривоногих стадион, а их обратно на локомотив. )
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Очки Дани Алвеса
Комментарий удален пользователем
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диванные войска России
все замечательно, идея классная, но... стадион в НН очень летний, подтрибунка продувается ветрами, так что зрителям может быть довольно неприятно уже при -8-10. тут именно для зрительского удобства придется очень сильно рассчитывать на приятную погоду. лучше уж тогда отложить идею и в ноябре след года провести, например.
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Machine Head
Будет полный стадион. А в подтрибунные помещения поставят тепловые пушки. Я думаю , что там не дураки работают - все продумают.
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Shaiba Bash
Почему в России не проводить матчи на открытом воздухе в ноябре/марте? У нас холодная зима, а мы повторяем Америку с её тёплой зимой
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Матроскин52
Хорошая идея! Матч на открытом воздухе, крыши то у нас нет на стадионе… 40 не 40, а 25-30 тысяч поболеть в праздничный день точно придут! Да и хоккеистам будет прикольно!
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диванные войска России
Ответ Очки Дани Алвеса
Комментарий удален пользователем
так это и есть духота.
даже если вам показать, что во всех детдомах пройдут елки, все получают протезированные ноги, а все возможные коробки строятся или построены (я не утверждаю, что это так) вы найдете еще что-нибудь, что недофинансировано. чисто чтобы пожаловаться.

и да, на разовую акцию, нормально прорекламированную, тысяч 25 соберут точно. но если не 40, то и не надо, да?
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