НХЛ расширила статистические данные на сайте. Теперь можно посмотреть скорость катания игрока, скорость броска и преодолеваемую дистанцию хоккеиста
НХЛ сделала публичной продвинутую статистику для болельщиков.
Лига запустила на официальном сайте новый раздел расширенной статистики, который впервые предоставит болельщикам данные, полученные с помощью технологии отслеживания шайб и хоккеистов.
Команды лиги пользуются системой NHL EDGE с сезона-2021/22. Ранее такие статистические данные публично демонстрировали во время трансляций на телевидении.
Технология для отслеживания шайб и игроков использует 14 инфракрасных камер над площадкой, которые расположены так, чтобы охватить все точки на льду. Камеры отслеживают движения с помощью датчиков, встроенных в шайбу и форму игроков.
НХЛ опубликует следующие статистические данные:
– Максимальная скорость катания;
– Преодолеваемая дистанция хоккеиста за матч и в целом за сезон;
– Скорость броска;
– Место выполнения броска на льду и то, где был отражен бросок вратарем;
– Время владения шайбой в зоне.
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