НХЛ расширила статистические данные на сайте. Теперь можно посмотреть скорость катания игрока, скорость броска и преодолеваемую дистанцию хоккеиста

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НХЛ сделала публичной продвинутую статистику для болельщиков.

Лига запустила на официальном сайте новый раздел расширенной статистики, который впервые предоставит болельщикам данные, полученные с помощью технологии отслеживания шайб и хоккеистов.

Команды лиги пользуются системой NHL EDGE с сезона-2021/22. Ранее такие статистические данные публично демонстрировали во время трансляций на телевидении.

Технология для отслеживания шайб и игроков использует 14 инфракрасных камер над площадкой, которые расположены так, чтобы охватить все точки на льду. Камеры отслеживают движения с помощью датчиков, встроенных в шайбу и форму игроков.

НХЛ опубликует следующие статистические данные:

– Максимальная скорость катания;

– Преодолеваемая дистанция хоккеиста за матч и в целом за сезон;

– Скорость броска;

– Место выполнения броска на льду и то, где был отражен бросок вратарем;

– Время владения шайбой в зоне.

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7 комментариев

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dimon-cher
Еще бы приложение сделали нормальным, хотя бы вернули в прежний вид
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marshal .masha
Вот отсталые, в КХЛ давно такая статистика есть
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pack25
Довольно интересно будет посмотреть такую информацию, здорово, что в этом плане идёт развитие статистики
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Garikus89
Ответ dimon-cher
Еще бы приложение сделали нормальным, хотя бы вернули в прежний вид
Лига с несколькими миллиардами доходов могла хотя бы апишку нормальную сделать, а не которая лежит 24/7)
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Shaiba Bash
Ну это здраво. Хотя некоторые из них уже есть в КХЛ
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