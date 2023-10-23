НХЛ расширила статистические данные на сайте. Теперь можно посмотреть скорость катания игрока, скорость броска и преодолеваемую дистанцию хоккеиста

НХЛ сделала публичной продвинутую статистику для болельщиков.

Лига запустила на официальном сайте новый раздел расширенной статистики, который впервые предоставит болельщикам данные, полученные с помощью технологии отслеживания шайб и хоккеистов.

Команды лиги пользуются системой NHL EDGE с сезона-2021/22. Ранее такие статистические данные публично демонстрировали во время трансляций на телевидении.

Технология для отслеживания шайб и игроков использует 14 инфракрасных камер над площадкой, которые расположены так, чтобы охватить все точки на льду. Камеры отслеживают движения с помощью датчиков, встроенных в шайбу и форму игроков.

НХЛ опубликует следующие статистические данные:

– Максимальная скорость катания;

– Преодолеваемая дистанция хоккеиста за матч и в целом за сезон;

– Скорость броска;

– Место выполнения броска на льду и то, где был отражен бросок вратарем;

– Время владения шайбой в зоне.

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