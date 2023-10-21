Где смотреть Бостон – Торонто, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 3 ноября

В пятницу, 3 ноября, сыграют Бостон и Торонто в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «TD Garden».

Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бостон – Торонто

Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

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