Тренер «Барыса» о 3:2 с «Куньлунем»: «Сегодня на льду у нас была команда, ребята сражались друг за друга и помогали вратарю. Думаю, что заслужили победу»

Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Куньлунем» (3:2 Б).

«По игре скажу, что нам противостоял опытный соперник, там мастеровые ребята. Обсудили, посмотрели сильные стороны соперника. У них хорошее большинство, сильные вторые и третьи периоды. Предупреждали об этом ребят.

Сегодня на льду у нас была команда, ребята сражались друг за друга и помогали вратарю. Думаю, что ребята заслужили победу.

Много проигранных вбрасываний? Канадские игроки всегда славились игрой на точке. Мы разбирали игру « », поэтому даже когда проигрывали вбрасывания, мы перестраивались, ловили шайбу на себя. Со вбрасываний нам не забили ни одного гола», – сказал и.о. главного тренера « ».