Тренер «Барыса» о 3:2 с «Куньлунем»: «Сегодня на льду у нас была команда, ребята сражались друг за друга и помогали вратарю. Думаю, что заслужили победу»
Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Куньлунем» (3:2 Б).
«По игре скажу, что нам противостоял опытный соперник, там мастеровые ребята. Обсудили, посмотрели сильные стороны соперника. У них хорошее большинство, сильные вторые и третьи периоды. Предупреждали об этом ребят.
Сегодня на льду у нас была команда, ребята сражались друг за друга и помогали вратарю. Думаю, что ребята заслужили победу.
Много проигранных вбрасываний? Канадские игроки всегда славились игрой на точке. Мы разбирали игру «Куньлуня», поэтому даже когда проигрывали вбрасывания, мы перестраивались, ловили шайбу на себя. Со вбрасываний нам не забили ни одного гола», – сказал и.о. главного тренера «Барыса».
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