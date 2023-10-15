Тренер «Барыса» о 3:4 ОТ с «Металлургом»: «Иногда надо проще сыграть, потерпеть, но это со временем приходит. С чужих ошибок люди не учатся, только со своих»

И.о. главного тренера «Барыса» высказался о поражении от «Металлурга» (3:4 ОТ).

– Сегодня настраивали ребят на хорошую игру, на победу. Начали хорошо, второй период – пошли удаления. Пропустили гол. Начали ошибаться, может, чуть-чуть не хватает концентрации. В какой-то момент нужно проще сыграть, потерпеть, но это со временем приходит. Когда человек ошибается, главное, чтобы делал выводы из своих ошибок. С чужих ошибок люди не учатся, только со своих.

В принципе, по самоотдаче ни к кому претензий нет. Играли неплохо, могли выиграть в овертайме. Не забили в ноль, попали в штангу. Когда не забиваешь ты, прилетает тебе.

– Что вы сказали команде после поражения?

– Быстрее забыть про это поражение и двигаться дальше. Если мы будем после каждого поражения вешать нос и думать о грустном, то будущего не будет.

– Сегодня было почти восемь тысяч зрителей. Как вам такая атмосфера на матче?

– Спасибо болельщикам, что поддержали и поддерживают команду в любой ситуации. Ребята это понимают и сегодня даже отметили, что пришло много народу. Когда мы начали проигрывать, пошли вперед, завелись ребята.

– В третьем периоде поменяли звенья, и это сработало. Насколько вероятно, что в следующих играх мы увидим новые сочетания?

– Тасовать составы тоже не всегда надо, просто надо состояние посмотреть каждого. Где-то точечно можно поменять на время. Кого-то в чувства привести за счет тренировочного процесса. Если менять, то надо менять на того, кто может усилить, а не просто поменять. Мы перешли на три состава. Посмотрели, кто выпадал, кто был более уставший. Поэтому более свежих поставили. И это дало результат, – сказал .