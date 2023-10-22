Андрей Разин: «Загидулин был и остается основным вратарем «Металлурга». Набоков оправдал доверие – он нас подтаскивал»

Андрей Разин заявил, что основной вратарь «Металлурга» – Артем Загидулин.

20-летний принял участие пяти матчах «Металлурга» подряд, в том числе сыграл против «Авангарда» (3:4 ОТ), отразив 18 из 22 бросков.

– Могло показаться, что в очередной раз выпустить Илью Набокова – большой риск. Он был очень хорош во второй половине поездки, но все-таки нагрузка для 20-летнего парня. Что стало причиной, что снова доверили место ему?

– Я уже 100 раз повторял: я не хочу обсуждать действия вратарей.

Но мы приняли такое решение, потому что показалось, что парень восстанавливается: не то, что поймал кураж, хотя и такую фразу можно сказать.

Он не то, чтобы ловит свои шайбы, он действительно в каких-то моментах нас подтаскивал в поездке, поэтому выбор всегда делался в пользу него.

Думаю, он оправдал доверие, но жизнь продолжается. Это всего лишь отрезок, дальше посмотрим.

– Как Артем Загидулин реагирует на ситуацию, что Илья Набоков так часто играет?

– Вы у него спросите.

– Вы же видите настроение вратаря.

– Любой спортсмен, любой хоккеист хочет играть.

Если ты тренируешься, тренируешься и тренируешься, а выхлопа нет в игровом плане, конечно, я думаю, что он переживает. Должен справляться с этим.

Он был и остается основным голкипером у нас в команде. Надеюсь, он это переживет, осознает и выйдет более уверенный в себе, – сказал главный тренер « » .