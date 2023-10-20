Где смотреть Барыс – Динамо Минск, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 27 октября
В пятницу, 27 октября, сыграют Барыс и Динамо Минск в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Барыс Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL и сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барыс – Динамо Минск
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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