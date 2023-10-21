«Флорида» интересуется Патриком Кэйном. «Баффало» остается в списке претендентов на форварда (The Athletic)

Теги возможные переходы Баффало Флорида НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

«Флорида» интересуется Патриком Кэйном.

34-летний нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Как сообщает The Athletic, «Баффало» сохраняет интерес к Патрику. Примечательно, что игрок родился и вырос в этом городе. У «Сэйбрс» есть 8,8 миллиона долларов под потолком зарплат. 

У «Флориды» ситуация сложнее, так как платежка занята полностью. При этом, по данным CapFriendly, клуб высвободит порядка 6,75 млн за счет помещения игроков в список травмированных на долгий срок. Ожидается, что защитник Аарон Экблад будет находиться там до декабря.

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.

В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».

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1 комментарий

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Александр Морозов
Только в Баффало. Года на три. Капитан со следующего года. Через год КС.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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