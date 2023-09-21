«Баффало» интересуется Патриком Кэйном

Теги возможные переходы Рейнджерс Баффало Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Стал известен еще один клуб, претендующий на Патрика Кэйна.

Американский нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую хоккеист перенес в межсезонье.

Инсайдер Даррен Дрегер, что Патриком Кэйном интересуется «Баффало».

На данный момент 34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом чемпионата он выступал за «Чикаго» и «Рейнджерс».

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.

4 комментария

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Maxim Shumov
Хотелось бы увидеть его в этой молодой банде. Наверняка пошумят в этом сезоне
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Gantz
Так сказать, по праву рождения
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Kirill HG
Закончит на родине? было бы красиво и в Баффало болельщиков порадует
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TTTs
Надо брать, всё лучше Йоста, Гринувея.
+1
0
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