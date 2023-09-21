«Баффало» интересуется Патриком Кэйном

Стал известен еще один клуб, претендующий на Патрика Кэйна.

Американский нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую хоккеист перенес в межсезонье.

Инсайдер Даррен Дрегер, что интересуется « ».

На данный момент 34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом чемпионата он выступал за « » и « ».

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.