Защитник «Ак Барса» Лямкин о 2:3 от «Сибири»: «Нельзя скидывать поражение на паузу между играми. Нормально играли, немного не повезло»
Никита Лямкин оценил поражение «Ак Барса» от «Сибири» (2:3 ОТ) в КХЛ.
– Немного не сдержали темп в меньшинстве, пропустили ненужный гол и пропустили в овертайме.
– Готовились к быстрым контратакам «Сибири»?
– Я бы не сказал, что они быстро убегали. Нормально играли, немного не повезло.
– Мог ли сказаться на результате перерыв у команды в чемпионате?
– Нет, наоборот, отдохнули, восстановились после тяжелого выезда. Сегодня чувствовали себя нормально. Нельзя скидывать поражение на паузу между играми, – сказал защитник «Ак Барса».
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