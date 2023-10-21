Защитник «Ак Барса» Лямкин о 2:3 от «Сибири»: «Нельзя скидывать поражение на паузу между играми. Нормально играли, немного не повезло»

Никита Лямкин оценил поражение «Ак Барса» от «Сибири» (2:3 ОТ) в КХЛ.

– Немного не сдержали темп в меньшинстве, пропустили ненужный гол и пропустили в овертайме.

– Готовились к быстрым контратакам « »?

– Я бы не сказал, что они быстро убегали. Нормально играли, немного не повезло.

– Мог ли сказаться на результате перерыв у команды в чемпионате?

– Нет, наоборот, отдохнули, восстановились после тяжелого выезда. Сегодня чувствовали себя нормально. Нельзя скидывать поражение на паузу между играми, – сказал защитник « ».