Билялетдинов о поражении от «Сибири»: «Кое-кто выпадал у «Ак Барса». Доволен первым звеном, но поддержки не было – хочется голов от других»

Теги Ак Барс Сибирь Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов остался недоволен некоторыми игроками «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл «Сибири» (2:3 ОТ) в матче чемпионата КХЛ.

– Конечно, хотелось бы выиграть матч, тем более возможность такая была. Но были допущены ошибки.

В меньшинстве мы неплохо оборонялись, конечно, но что-то не получилось у нас.

И вообще не все получилось так, как мы хотели. Кое-кто выпадал у нас. Есть о чем подумать. Нужно исправлять свою игру.

– Чем вы остались довольны после этого матча, а чем – нет?

– Недоволен результатом. Доволен первым звеном. Они хорошо сыграли – две шайбы забросил Шипачев. Голы были хорошие.

Но поддержки от других звеньев не было. Хотелось бы, чтобы и другие забивали.

Если первое звено будет забивать одну-две, а остальные три хотя бы еще одну, тогда будет все нормально.

– Если возможно, вы можете прокомментировать, кто конкретно выпадал?

– Давайте не будем говорить, кто именно. Мы сами разберемся и постараемся исправиться, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

4 комментария

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Алексей Чугуев
На дистанции обмен Уила на Галиева оказывается не таким классным. Стас пока совсем не космос.
По другим сочинениям пока тоже есть вопросы.
Перед стартом сезона казалось, что в команде три практически равных звена, а сейчас кроме первого ничего толком нет.
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marshal .masha
Ответ Алексей Чугуев
На дистанции обмен Уила на Галиева оказывается не таким классным. Стас пока совсем не космос. По другим сочинениям пока тоже есть вопросы. Перед стартом сезона казалось, что в команде три практически равных звена, а сейчас кроме первого ничего толком нет.
Воронкову замену не нашли в первое прошлогоднее звено, сейчас осталось только звено Шипачева и три то ли третьих, то ли четвертых звена плюс минус равных
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