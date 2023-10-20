Билялетдинов о поражении от «Сибири»: «Кое-кто выпадал у «Ак Барса». Доволен первым звеном, но поддержки не было – хочется голов от других»

Зинэтула Билялетдинов остался недоволен некоторыми игроками «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл « » (2:3 ОТ) в матче чемпионата .

– Конечно, хотелось бы выиграть матч, тем более возможность такая была. Но были допущены ошибки.

В меньшинстве мы неплохо оборонялись, конечно, но что-то не получилось у нас.

И вообще не все получилось так, как мы хотели. Кое-кто выпадал у нас. Есть о чем подумать. Нужно исправлять свою игру.

– Чем вы остались довольны после этого матча, а чем – нет?

– Недоволен результатом. Доволен первым звеном. Они хорошо сыграли – две шайбы забросил Шипачев. Голы были хорошие.

Но поддержки от других звеньев не было. Хотелось бы, чтобы и другие забивали.

Если первое звено будет забивать одну-две, а остальные три хотя бы еще одну, тогда будет все нормально.

– Если возможно, вы можете прокомментировать, кто конкретно выпадал?

– Давайте не будем говорить, кто именно. Мы сами разберемся и постараемся исправиться, – сказал главный тренер « » .