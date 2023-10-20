Билялетдинов о поражении от «Сибири»: «Кое-кто выпадал у «Ак Барса». Доволен первым звеном, но поддержки не было – хочется голов от других»
Зинэтула Билялетдинов остался недоволен некоторыми игроками «Ак Барса».
«Ак Барс» проиграл «Сибири» (2:3 ОТ) в матче чемпионата КХЛ.
– Конечно, хотелось бы выиграть матч, тем более возможность такая была. Но были допущены ошибки.
В меньшинстве мы неплохо оборонялись, конечно, но что-то не получилось у нас.
И вообще не все получилось так, как мы хотели. Кое-кто выпадал у нас. Есть о чем подумать. Нужно исправлять свою игру.
– Чем вы остались довольны после этого матча, а чем – нет?
– Недоволен результатом. Доволен первым звеном. Они хорошо сыграли – две шайбы забросил Шипачев. Голы были хорошие.
Но поддержки от других звеньев не было. Хотелось бы, чтобы и другие забивали.
Если первое звено будет забивать одну-две, а остальные три хотя бы еще одну, тогда будет все нормально.
– Если возможно, вы можете прокомментировать, кто конкретно выпадал?
– Давайте не будем говорить, кто именно. Мы сами разберемся и постараемся исправиться, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
По другим сочинениям пока тоже есть вопросы.
Перед стартом сезона казалось, что в команде три практически равных звена, а сейчас кроме первого ничего толком нет.