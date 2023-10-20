Дэвид Немировски: «Сибирь» могла победить «Ак Барс» и раньше – хорошо вытащили матч. Хотим выигрывать в каждой игре»
Дэвид Немировски оценил победу «Сибири» над «Ак Барсом».
«Сибирь» выиграла со счетом 3:2 в овертайме в матче чемпионата КХЛ.
– Хорошо начали матч, но первый период чуть-чуть сломался из-за удаления.
Второй период провели неплохо, но в каких-то моментах неуверенно играли с шайбой.
В третьем периоде вернулись в игру, уверенно держали шайбу, хорошо вытащили матч.
Но могли одержать победу и раньше. Готовимся к последней выездной игре.
– «Ак Барс» – одна из лучших команд по результатам в овертаймах. Учитывали это перед дополнительным временем?
– Нет. Мы хотим победить в каждом матче, без разницы, против кого игра, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
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