Артем Лукоянов: «Не помню ни одного соперника, вчистую переигравшего «Ак Барс». Поражения однообразные: забиваем – перестаем играть»
Артем Лукоянов объяснил причины поражения от «Сибири».
«Ак Барс» уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче чемпионата КХЛ.
– Не удалось победить. Бич этого сезона – проигрываем, ведя в счете. Теряем концентрацию. Нам не хватило правильного движения, отсюда пропущенные голы.
Будем исправляться, тренеры подскажут нам, в каком направлении следует поменяться.
В таких матчах мы максимум одну шайбу должны пропускать. Если ведешь 2:0, то это должна быть победа, должны доводить игру до положительного результата.
– Помешала ли «Ак Барсу» пауза после дальневосточного выезда?
– Не знаю. Все восстановились, отдохнули, позанимались. Все нормально перенесли поездку.
В этом сезоне мы сами допускаем массу ошибок, даем возможность сопернику ими воспользоваться. Не помню ни одного соперника, который бы нас вчистую переиграл.
– «Сибирь» – неудобный соперник для «Ак Барса»?
– Нет. Поражения однообразные: забиваем – перестаем играть.
Пропадает строгость, ответственность. Мы сильны в атаке, но пока тяжело играем в своей зоне.
– У вас был хороший голевой момент, почему не удалось реализовать?
– Подумал, что я техничный, а оказалось – нет (улыбается). Будем работать, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.
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