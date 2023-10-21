Ривс считает форму «Вашингтона» худшей в НХЛ из-за строчных букв в названии «Кэпиталс»: «Разберитесь с этим, пожалуйста»

Райан Ривс назвал игровую форму «Вашингтона» худшей в НХЛ.

Перед началом нового сезона хоккеисты «Торонто» дали интервью в программе TSN BarDown, где им задали вопросы об .

Вопросы, заданные игрокам, включали в себя, к примеру, худшую раздевалку в НХЛ, а также среди прочего хоккеистов попросили назвать худшую форму среди клубов лиги.

Из семи игроков «Мэйпл Лифс» двое назвали форму « » худшей в лиге – один из них .

«Я выберу «Кэпс». Я не большой фанат. Что это? Название «Кэпиталс» строчными буками.

Думаю, что они действительно упустили этот момент. Разберитесь с этим, пожалуйста», – сказал нападающий « » Райан Ривс.