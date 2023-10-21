Ривс считает форму «Вашингтона» худшей в НХЛ из-за строчных букв в названии «Кэпиталс»: «Разберитесь с этим, пожалуйста»

Теги Торонто Вашингтон НХЛ Райан Ривс игровая форма стиль Хоккей

Райан Ривс назвал игровую форму «Вашингтона» худшей в НХЛ.

Перед началом нового сезона хоккеисты «Торонто» дали интервью в программе TSN BarDown, где им задали вопросы об НХЛ.

Вопросы, заданные игрокам, включали в себя, к примеру, худшую раздевалку в НХЛ, а также среди прочего хоккеистов попросили назвать худшую форму среди клубов лиги.

Из семи игроков «Мэйпл Лифс» двое назвали форму «Вашингтона» худшей в лиге – один из них Райан Ривс.

«Я выберу «Кэпс». Я не большой фанат. Что это? Название «Кэпиталс» строчными буками.

Думаю, что они действительно упустили этот момент. Разберитесь с этим, пожалуйста», – сказал нападающий «Торонто» Райан Ривс.

7 комментариев

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Under
Ответ TBFTT
Нужно отметить, что форма Вашингтона наоборот самая лучшая
нужно отметить, что фломастеры разные
+2
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ceo
Безусловно в Вашингтоне учтут мнение этого специалиста, когда будут разрабатывать новый дизайн для формы.
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Барин
Слишком много букв, а Ривс, видимо, читает по слогам. Если вообще умеет читать)
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dosatuy
Ривс сказал разберитесь с этим. Следовательно нужно собрать профсоюз, руководство лиги и всех, всех, всех и решить таки этот вопрос.
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ceo
Ответ Барин
Слишком много букв, а Ривс, видимо, читает по слогам. Если вообще умеет читать)
Не, из его слов скорее следует, что он только печатные буквы понимает. И картинки ))
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Jeff Lebowski
Ответ Барин
Слишком много букв, а Ривс, видимо, читает по слогам. Если вообще умеет читать)
Читать он умеет, но только по гу6ам.
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