«Сибирь» прервала 5-матчевую победную серию «Ак Барса». Команда Немировски отыгралась с 0:2

«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса».

Команда тренера обыграла « » (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

По ходу игры « » проигрывала со счетом 0:2.

Первую шайбу отыграл во втором периоде, а в третьем отрезке игры сравнял счет. Автором победного гола в овертайме стал нападающий .

Таким образом, «Сибирь» завершила 5-матчевую победную серию « ».

«Ак Барс» находится на второй позиции в таблице Восточной конференции, « » – на девятой.