«Сибирь» прервала 5-матчевую победную серию «Ак Барса». Команда Немировски отыгралась с 0:2

Теги Ак Барс Сибирь Дэвид Немировски видео КХЛ Тэйлор Бек Владимир Бутузов Никита Шашков Хоккей

«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса».

Команда тренера Дэвида Немировски обыграла «Ак Барс» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу игры «Сибирь» проигрывала со счетом 0:2.

Первую шайбу отыграл Никита Шашков во втором периоде, а в третьем отрезке игры Владимир Бутузов сравнял счет. Автором победного гола в овертайме стал нападающий Тэйлор Бек.

Таким образом, «Сибирь» завершила 5-матчевую победную серию «Ак Барса».

«Ак Барс» находится на второй позиции в таблице Восточной конференции, «Сибирь» – на девятой.

8 комментариев

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Владимир Мизонов
СИБИРЬ С ПОБЕДОЙ.
+2
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Almazzir
мешки одним словом
+1
0
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sd4fmwrvz8
Красиво в ОТ Сибирь сделала👍Бек на изи положил
+2
-2
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Огюст
Проявив бойцовский ,неуступчивый характер игроки "Сибири " смогли победить Ак Барс в Казани - настоящие мужики Сибиряки -молодцы ,чего тут скажешь !
0
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yrka2206@gmail.com
ПОЗОР
Радулов виноват в ОТ.
Много на себя берет.
0
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Марина Никитенко
Сибирь вперёд, спасибо!
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Владимир Мизонов
Ответ Огюст
Проявив бойцовский ,неуступчивый характер игроки "Сибири " смогли победить Ак Барс в Казани - настоящие мужики Сибиряки -молодцы ,чего тут скажешь !
👍👍👍🤝🤝
0
0
0
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