«Сибирь» прервала 5-матчевую победную серию «Ак Барса». Команда Немировски отыгралась с 0:2
«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса».
Команда тренера Дэвида Немировски обыграла «Ак Барс» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу игры «Сибирь» проигрывала со счетом 0:2.
Первую шайбу отыграл Никита Шашков во втором периоде, а в третьем отрезке игры Владимир Бутузов сравнял счет. Автором победного гола в овертайме стал нападающий Тэйлор Бек.
Таким образом, «Сибирь» завершила 5-матчевую победную серию «Ак Барса».
«Ак Барс» находится на второй позиции в таблице Восточной конференции, «Сибирь» – на девятой.
Радулов виноват в ОТ.
Много на себя берет.