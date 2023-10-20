Браташ о 5:3 с «Авангардом»: «Победы над такими сильными клубами придают уверенность «Ладе». У нас продолжается становление команды»

Олег Браташ рассказал о победе над «Авангардом».

« » выиграла со счетом 5:3 в матче чемпионата .

«Мы, конечно, очень рады победе, как рады и любой победе.

Но сегодня, может быть, еще больше, потому что победы над такими сильными командами придают уверенность нашим ребятам.

Не надо забывать, что у нас, пусть и в боевых условиях, продолжается становление, рост команды.

Очень рад за ребят, которые себя проявляют и получают уверенность в своих силах. Это вселяет оптимизм на будущее.

К Даниле Моисееву у нас нет претензий, он старается выполнять все, что требуется. Думаю, сказывается то, что он не проходил с нами предсезонную подготовку, в отличие от остальных ребят.

Мы надеемся и ждём, когда он наберёт лучшие кондиции. Согласен, что он способен на большее», – сказал главный тренер «Лады» .