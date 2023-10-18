Макдэвид сделал 550 передач за 572 матча. Это 5-й результат в истории НХЛ после Гретцки, Лемье, Штястны и Орра

Теги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Бобби Орр Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид достиг отметки 550 передач в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Нэшвилла» (6:1).

Теперь на его счету 855 (305+550) очков в 572 играх в НХЛ.

Только четыре игрока в истории лиги достигли отметки 550 передач быстрее. Это удалось Уэйну Гретцки (386 матчей), Марио Лемье (483), Петеру Штястны (564) и Бобби Орру (565).  

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2 комментария

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Damn Daaamn
Штястны уделяют мало внимания
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Adeen
Как можно сравнивать статистику сейчас и статистику тогда?
Всё было по-другому. И учитывалось по-другому. Совершенно другая игра была.
Здесь же ему ещё вторые передачи учитывают, ё-моё.
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