Макдэвид сделал 550 передач за 572 матча. Это 5-й результат в истории НХЛ после Гретцки, Лемье, Штястны и Орра

Коннор Макдэвид достиг отметки 550 передач в НХЛ.

Нападающий « » набрал 2 (1+1) балла в матче против «Нэшвилла» (6:1).

Теперь на его счету 855 (305+550) очков в 572 играх в .

Только четыре игрока в истории лиги достигли отметки 550 передач быстрее. Это удалось (386 матчей), (483), Петеру Штястны (564) и (565).

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