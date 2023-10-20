Шуми Бабаев: «Кризис у «Вашингтона» идет давно, он не наступил сейчас. Нужно делать ротацию, менять игроков»

Шуми Бабаев высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

В 3 матчах нападающий сделал 1 результативную передачу.

– начал сезон с трех матчей без голов, с одним набранным очком. В чем могут быть причины?

– Какой-то период не набирать очки – нормальное явление для хоккеистов. Никаких проблем в этом нет. В прошлом году у Никиты Кучерова было то же самое, потом он свои очки набрал. Все встанет на свои места, на этом не нужно заострять внимание.

– Эксперты говорят о кризисе « ». Можно не ожидать больших результатов от этой команды?

– Кризис у «Вашингтона» идет давно, он не наступил сейчас. Нужно делать ротацию, менять игроков, что-то должно происходить. Посмотрим – у команды новый тренер и могут быть какие-то изменения.

– Есть ли кризис в игре ?

– В прошлом сезоне он не понимал, во что ему нужно играть. Было неудовлетворение от своей роли на льду. Его неправильно использовали, и хоккеист некомфортно себя чувствовал. Ситуация простая.

– Ему нужен обмен из «Вашингтона»?

– Много кому в «Вашингтоне» нужно сменить обстановку. Но это касается не только , у нас в то же самое. Многим хоккеистам нужно поменять обстановку, но клубы не идут на это и держат игроков.

Здесь нужно отталкиваться от того, что думают генеральный менеджер и главный тренер. «Хотелки» у игроков и агентов могут быть разными, но решение все равно принимает клуб, – сказал агент Шуми Бабаев.