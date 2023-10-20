Шуми Бабаев: «Кризис у «Вашингтона» идет давно, он не наступил сейчас. Нужно делать ротацию, менять игроков»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Шуми Бабаев высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

В 3 матчах нападающий сделал 1 результативную передачу.

Александр Овечкин начал сезон с трех матчей без голов, с одним набранным очком. В чем могут быть причины?

– Какой-то период не набирать очки – нормальное явление для хоккеистов. Никаких проблем в этом нет. В прошлом году у Никиты Кучерова было то же самое, потом он свои очки набрал. Все встанет на свои места, на этом не нужно заострять внимание.

– Эксперты говорят о кризисе «Вашингтона». Можно не ожидать больших результатов от этой команды?

– Кризис у «Вашингтона» идет давно, он не наступил сейчас. Нужно делать ротацию, менять игроков, что-то должно происходить. Посмотрим – у команды новый тренер и могут быть какие-то изменения.

– Есть ли кризис в игре Евгения Кузнецова?

– В прошлом сезоне он не понимал, во что ему нужно играть. Было неудовлетворение от своей роли на льду. Его неправильно использовали, и хоккеист некомфортно себя чувствовал. Ситуация простая.

– Ему нужен обмен из «Вашингтона»?

– Много кому в «Вашингтоне» нужно сменить обстановку. Но это касается не только НХЛ, у нас в КХЛ то же самое. Многим хоккеистам нужно поменять обстановку, но клубы не идут на это и держат игроков.

Здесь нужно отталкиваться от того, что думают генеральный менеджер и главный тренер. «Хотелки» у игроков и агентов могут быть разными, но решение все равно принимает клуб, – сказал агент Шуми Бабаев.

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2 комментария

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Ivan Sergeev
Слишком много возрастных игроков и слишком мало прогрессивной молодежи. Вялый Колян уже стал Статичным Коляном, Оши может получить травму даже если рядом кто-то быстро проедет. Без Орлова, которого все ругали постоянно, в обороне вообще полный ахтунг начался.

В общем, я думаю 10 матчей дадут Карбери, чтобы навести порядок, потом будут нового искать.
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BT
Орлов в прошлом году в интервью сказал довольно ясно, не хватает молодых игроков, которые бы добавили скорости.
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