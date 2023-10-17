Где смотреть Локомотив – СКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 23 октября
В понедельник, 23 октября, сыграют Локомотив и СКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – СКА
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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