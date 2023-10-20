Минтюков сделал 1-ю передачу в НХЛ в матче с «Далласом». У 19-летнего защитника «Анахайма» 1+1 в 3 играх при 18:10 в среднем на льду
Павел Минтюков сделал 1-ю передачу в НХЛ в матче с «Далласом».
19-летний защитник «Анахайма» отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:3).
В его активе 2 (1+1) очка в 3 матчах сезона при полезности «+2» и среднем времени на льду 18:10.
Сегодня Минтюков (18:23, 3:45 – в большинстве, 0:23 – в меньшинстве, «+1») дважды бросил в створ ворот и применил 3 силовых приема.
Из молодых топ-защей Анахайма сейчас явно сильнейший, хотя Лакомб так же уверенно играет, особенно в защите, но в атаке менее остр и разнообразен.