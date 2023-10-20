Минтюков сделал 1-ю передачу в НХЛ в матче с «Далласом». У 19-летнего защитника «Анахайма» 1+1 в 3 играх при 18:10 в среднем на льду

Теги Анахайм Даллас НХЛ Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков сделал 1-ю передачу в НХЛ в матче с «Далласом».

19-летний защитник «Анахайма» отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:3). 

В его активе 2 (1+1) очка в 3 матчах сезона при полезности «+2» и среднем времени на льду 18:10.

Сегодня Минтюков (18:23, 3:45 – в большинстве, 0:23 – в меньшинстве,  «+1») дважды бросил в створ ворот и применил 3 силовых приема. 

2 комментария

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Mr.Duck
Очень компетентная игра от него идет. Физическую борьбу не боится и практикует. Сегодня игру пропускал Драйсдэйл - именно Минтюкова поставили единственным защитником в первую бригаду большинства. Растет большими шагами пацан, не сглазить бы.
Из молодых топ-защей Анахайма сейчас явно сильнейший, хотя Лакомб так же уверенно играет, особенно в защите, но в атаке менее остр и разнообразен.
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Камиль Мухаметшин
Ответ Mr.Duck
Очень компетентная игра от него идет. Физическую борьбу не боится и практикует. Сегодня игру пропускал Драйсдэйл - именно Минтюкова поставили единственным защитником в первую бригаду большинства. Растет большими шагами пацан, не сглазить бы. Из молодых топ-защей Анахайма сейчас явно сильнейший, хотя Лакомб так же уверенно играет, особенно в защите, но в атаке менее остр и разнообразен.
возможно что станет одним из самых лучших защитников из России в будущем.
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