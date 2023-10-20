Минтюков сделал 1-ю передачу в НХЛ в матче с «Далласом». У 19-летнего защитника «Анахайма» 1+1 в 3 играх при 18:10 в среднем на льду

Павел Минтюков сделал 1-ю передачу в НХЛ в матче с «Далласом».

19-летний защитник « » отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата с « » (2:3).

В его активе 2 (1+1) очка в 3 матчах сезона при полезности «+2» и среднем времени на льду 18:10.

Сегодня Минтюков (18:23, 3:45 – в большинстве, 0:23 – в меньшинстве, «+1») дважды бросил в створ ворот и применил 3 силовых приема.