«Вегас» начал сезон НХЛ с 5 побед подряд, повторив рекорд для действующих чемпионов
«Вегас» начал сезон НХЛ с 5 побед подряд, повторив рекорд для чемпионов.
Сегодня «Голден Найтс» обыграли «Виннипег» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
До этого действующий обладатель Кубка Стэнли одержал 3 победы с одинаковым счетом 4:1 (над «Сиэтлом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»), а также одолел «Даллас» (3:2 Б).
Клуб повторил рекорд по числу побед со старта сезона для действующих чемпионов. Он был установлен оригинальной «Оттавой» в сезоне-1920/21 и повторен «Эдмонтоном» в сезоне-1985/86.
С 10 очками в 5 играх «Вегас» идет на первом месте в Тихоокеанском дивизионе и общей таблице лиги.
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