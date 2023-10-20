«Вегас» начал сезон НХЛ с 5 побед подряд, повторив рекорд для действующих чемпионов

Теги Оттава Эдмонтон НХЛ рекорды Вегас Виннипег Хоккей

«Вегас» начал сезон НХЛ с 5 побед подряд, повторив рекорд для чемпионов.

Сегодня «Голден Найтс» обыграли «Виннипег» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

До этого действующий обладатель Кубка Стэнли одержал 3 победы с одинаковым счетом 4:1 (над «Сиэтлом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»), а также одолел «Даллас» (3:2 Б). 

Клуб повторил рекорд по числу побед со старта сезона для действующих чемпионов. Он был установлен оригинальной «Оттавой» в сезоне-1920/21 и повторен «Эдмонтоном» в сезоне-1985/86. 

С 10 очками в 5 играх «Вегас» идет на первом месте в Тихоокеанском дивизионе и общей таблице лиги. 

5 комментариев

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Пинающий Достоинства
Вот это система, вот это настоящая система
+10
0
+10
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Bartez1986
этих монстров сможет остановить только Йозе
+6
0
+6
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Пинающий Достоинства
Ответ Maxim Shumov
Так ведь ротен говорил, что частица Вегасе есть в сосиске. Значит - у него тоже всем системам система
Частица Вегаса в Ак Барсе, не надо тут))
+3
0
+3
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HK Traktor
Соперники так себе.
+2
-2
0
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Maxim Shumov
Ответ Пинающий Достоинства
Вот это система, вот это настоящая система
Так ведь ротен говорил, что частица Вегасе есть в сосиске. Значит - у него тоже всем системам система
0
0
0
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