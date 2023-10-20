«Вегас» начал сезон НХЛ с 5 побед подряд, повторив рекорд для действующих чемпионов

«Вегас» начал сезон НХЛ с 5 побед подряд, повторив рекорд для чемпионов.

Сегодня «Голден Найтс» обыграли « » (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата .

До этого действующий обладатель Кубка Стэнли одержал 3 победы с одинаковым счетом 4:1 (над «Сиэтлом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»), а также одолел «Даллас» (3:2 Б).

Клуб повторил рекорд по числу побед со старта сезона для действующих чемпионов. Он был установлен оригинальной «Оттавой» в сезоне-1920/21 и повторен « » в сезоне-1985/86.

С 10 очками в 5 играх « » идет на первом месте в Тихоокеанском дивизионе и общей таблице лиги.