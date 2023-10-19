Слепышев о «Куньлуне» в Китае: «Не думаю, что им интересен хоккей, иначе сделали бы лучше НХЛ – первая экономика мира. На трибунах два человека. В чем смысл?»

Антон Слепышев поделился мнением об интересе к хоккею в Китае.

– Вы не верите в подъем хоккея в Индии и Африке?

– Лет через 20-30 – возможно.

– Вот как здорово выступает « ». Хоккейный Китай на подъеме!

– А что, там китайцы играют? Ну бросьте.

Не буду углубляться в эту тему. Но хорошо хоть, что «Куньлунь» выступает в Мытищах – летать к ним не надо. Это единственный плюс.

Когда в Китай приезжаешь, и тебе дают маленький автобус. А у ЦСКА – делегация в 50 человек, и мы туда влезть не можем.

Выходишь на лед, а там туман стоит. И на трибунах сидят два человека. Один – в свитере ЦСКА, наш болельщик! И все.

В чем смысл? И о какой организации может идти речь?

– Жаль.

– Вот если бы они делали шоу, нормально встречали команды, создали хоккейные условия…

Китайцы же – умные ребята, первые в мире в плане экономики. Но я не думаю, что им так интересен хоккей.

В ином случае они бы очень легко это развили в своей стране.

Сделали бы даже лучше, чем в . Если бы в этом видели свою выгоду и перспективу, – сказал нападающий ЦСКА Антон Слепышев.