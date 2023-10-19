Слепышев о «Куньлуне» в Китае: «Не думаю, что им интересен хоккей, иначе сделали бы лучше НХЛ – первая экономика мира. На трибунах два человека. В чем смысл?»

Теги ЦСКА НХЛ КХЛ Антон Слепышев Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Антон Слепышев поделился мнением об интересе к хоккею в Китае.

– Вы не верите в подъем хоккея в Индии и Африке?

– Лет через 20-30 – возможно.

– Вот как здорово выступает «Куньлунь». Хоккейный Китай на подъеме!

– А что, там китайцы играют? Ну бросьте.

Не буду углубляться в эту тему. Но хорошо хоть, что «Куньлунь» выступает в Мытищах – летать к ним не надо. Это единственный плюс.

Когда в Китай приезжаешь, и тебе дают маленький автобус. А у ЦСКА – делегация в 50 человек, и мы туда влезть не можем.

Выходишь на лед, а там туман стоит. И на трибунах сидят два человека. Один – в свитере ЦСКА, наш болельщик! И все.

В чем смысл? И о какой организации может идти речь?

– Жаль.

– Вот если бы они делали шоу, нормально встречали команды, создали хоккейные условия…

Китайцы же – умные ребята, первые в мире в плане экономики. Но я не думаю, что им так интересен хоккей.

В ином случае они бы очень легко это развили в своей стране.

Сделали бы даже лучше, чем в НХЛ. Если бы в этом видели свою выгоду и перспективу, – сказал нападающий ЦСКА Антон Слепышев.

6 комментариев

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Al561
Куньлунь, как китайский клуб это фейк и позорище.
Возьмите эти деньги и сделайте клуб в российском городе миллионнике (Красноярск, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Пермь), где нет команды в КХЛ, раскрутите его.
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Andreir888
Сермяжная правда жизни)
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Иван Буренков
Всем очевидно, если бы не политика - даром не нужны были бы! Уже сколько в Мытищах базируются, и ничтожная посещаемость на арене.
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Vadoniy
Ответ Al561
Куньлунь, как китайский клуб это фейк и позорище. Возьмите эти деньги и сделайте клуб в российском городе миллионнике (Красноярск, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Пермь), где нет команды в КХЛ, раскрутите его.
А какой в этом смысл для китайских инвесторов?
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maxoc
Ответ Al561
Куньлунь, как китайский клуб это фейк и позорище. Возьмите эти деньги и сделайте клуб в российском городе миллионнике (Красноярск, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Пермь), где нет команды в КХЛ, раскрутите его.
100%👍
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