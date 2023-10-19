Никитин о 0:3 от ЦСКА: «Локомотиву» не хватило страсти, поражение по делу. Нужно было сделать немного больше»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин высказался о поражении от ЦСКА.

«Локомотив» проиграл со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Не забили голы и проиграли матч – это если вкратце.

Тяжелая игра была, понимали, что нужно будет взламывать оборону, не хватило страсти. Поражение по делу.

– Показалось, что «Локомотив» провел матч чересчур осторожно.

– Вы правы. Нам нужно было сделать немного больше, чем получилось. Разберемся, почему так произошло.

– Матчи против ЦСКА часто получается малорезультативными, в чем причина?

– Играли две организованные команды, поэтому так происходит.

– В последних матчах между «Локомотивом» и ЦСКА побеждает команда, забивающая первой.

– Организованная команда, поведя в счете, получает преимущество, но я не вижу здесь никакой тенденции.

Мы не ставим задачу забить на первых минутах. Мы ставим задачу одержать победу, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

2 комментария

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Огюст
Цска для Локомотива за последние годы становиться очень тяжёлым неудобным соперником и по игре и уже в психологическом плане ,так как Локомотив играет одним и тем же "рисунком " без неожиданных ходов в атаке ,ничем не приводя Цска врасплох!
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Empress
Ответ Огюст
Цска для Локомотива за последние годы становиться очень тяжёлым неудобным соперником и по игре и уже в психологическом плане ,так как Локомотив играет одним и тем же "рисунком " без неожиданных ходов в атаке ,ничем не приводя Цска врасплох!
Вы были на матче? Матч был интересным и клюшки ломались, а уж как колошмятили по воротам Федотова в третьем периоде - сказка. Не хватило! Исаев просто молодчик, как он лег звездой на лед! Отчаянный вратарь)
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