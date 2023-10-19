Никитин о 0:3 от ЦСКА: «Локомотиву» не хватило страсти, поражение по делу. Нужно было сделать немного больше»
Игорь Никитин высказался о поражении от ЦСКА.
«Локомотив» проиграл со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Не забили голы и проиграли матч – это если вкратце.
Тяжелая игра была, понимали, что нужно будет взламывать оборону, не хватило страсти. Поражение по делу.
– Показалось, что «Локомотив» провел матч чересчур осторожно.
– Вы правы. Нам нужно было сделать немного больше, чем получилось. Разберемся, почему так произошло.
– Матчи против ЦСКА часто получается малорезультативными, в чем причина?
– Играли две организованные команды, поэтому так происходит.
– В последних матчах между «Локомотивом» и ЦСКА побеждает команда, забивающая первой.
– Организованная команда, поведя в счете, получает преимущество, но я не вижу здесь никакой тенденции.
Мы не ставим задачу забить на первых минутах. Мы ставим задачу одержать победу, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
2 комментария