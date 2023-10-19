Вайсфельд назначен про-скаутом «Питтсбурга». Подписан контракт на два года
Леонид Вайсфельд стал скаутом «Питтсбурга».
«Я подписал с «Питтсбургом» двухлетний контракт», – сообщил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
Леонид Вайсфельд в лиге работал генеральным менеджером четырех клубов – «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».
В Суперлиге выполнял обязанности генерального менеджера «Лады».
Вайсфельд ранее уже являлся скаутом клубов НХЛ – в этой должности он представлял «Торонто» (с 1990 по 2002 год) и «Рейнджерс» (в сезоне-2002/03).
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