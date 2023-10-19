Вайсфельд назначен про-скаутом «Питтсбурга». Подписан контракт на два года

Леонид Вайсфельд стал скаутом «Питтсбурга».

«Я подписал с « » двухлетний контракт», – сообщил бывший генеральный менеджер клубов .

в лиге работал генеральным менеджером четырех клубов – «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».

В Суперлиге выполнял обязанности генерального менеджера «Лады».

Вайсфельд ранее уже являлся скаутом клубов – в этой должности он представлял «Торонто» (с 1990 по 2002 год) и « » (в сезоне-2002/03).