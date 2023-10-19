Директор ФХР о высказывании Путина про отъезд молодежи: «Слова президента очень важны – это сигнал поддержки на всех уровнях. Будем действовать максимально жестко»

Теги ФХР Владимир Путин КХЛ Дмитрий Курбатов Политика Матч ТВ Хоккей

Директор ФХР прокомментировал слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Президент РФ попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.

«Мы занимаемся лицензированием агентов, они сдают экзамен, следим, чтобы не было каких‑то случайных людей или жуликов.

При этом несколько лет назад с подачи ФХР был принят закон о том, что нелицензированная деятельность по трудоустройству граждан России за рубеж является уголовно наказуемой.

Единственный момент: на сегодня у нас только один рычаг влияния – лишение лицензии, запрет для клубов и игроков работать с нелицензированным агентом.

Мы несколько раз выходили на уровень правительства с законодательной инициативой, чтобы работа без лицензии была административно‑правовым нарушением. В итоге [это предложение] не прошло согласование. Это был бы мощный рычаг.

По поводу тех товарищей без лицензий, которые прикрываются в том числе возможно лицензированными агентами, а сами чужими руками выгребают жар и пытаются увезти наших молодых ребят, то с ними будем бороться и разбираться.

Слова президента для нас очень важны, это сигнал поддержки на всех уровнях, что мы этой деятельностью будем заниматься, и не будем смотреть на каких‑то персон: кого этот человек представляет, крышует, с кем дружит. Будем действовать максимально жестко», – сказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

6 комментариев

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Dima Lopatin
Мне больше интересен другой момент:)

Т.е. до этого господин Курбатов не видел проблем в отъезде молодых хоккеистов?:)
А после предложения президента увидел…

Типичный приспособленец на госслужбе. А с другой стороны, кого это в 2023 должно удивить…
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icey_punk
нужно вернуть Овечкина, Капризова, Кучерова, Панарина. Уровень КХЛ вырастет
+4
-1
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Bolela_02
Ну всё. Теперь наши чинуши от спорта, пойдут самым простым и тупым путём и ничего умнее кроме запретов придумать не смогут. А начать думать, как заинтересовать молодых развиваться здесь, даже не вспомнят. Для них главное отчитаться, что они все меры приняли, а то что ни фига не получилось. То это люди такие не путевые, не идейные и вообще иноагенты.
+4
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Radik_2.0
и тут все вдруг прозрели, ахаха, как же это всё смешно
+2
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продавец-пипец
Ответ Dima Lopatin
Мне больше интересен другой момент:) Т.е. до этого господин Курбатов не видел проблем в отъезде молодых хоккеистов?:) А после предложения президента увидел… Типичный приспособленец на госслужбе. А с другой стороны, кого это в 2023 должно удивить…
А что это за 4орт , Курбатов???
+2
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рашит мухаметшин
ничего не будет
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